Sony ma dwa nowe sposoby na stworzenie kina domowego: soundbar HT-A7000 i zestaw HT-A9. To dwie różne koncepcje, ale połączone realistycznymi efektami przestrzennymi.

Flagowy soundbar Sony HT-A7000. Wszystko, co najlepsze

Naprawdę dobry soundbar to wszystko czego potrzeba do utworzenia sekcji audio kina domowego. A na takie właśnie urządzenie zapowiada się Sony HT-A7000 – flagowy model z tegorocznej oferty Japończyków. Ten system ma być w stanie zapewnić kinowe wrażenia wewnątrz czterech ścian naszego mieszkania.

Do rzeczy – Sony HT-A7000 oferuje 7.1.2-kanałowy dźwięk. Mamy zatem 7 głośników głównych (5 do przodu i 2 na boki), 1 przetwornik niskotonowy oraz 2 głośniki skierowane w górę. Za realistyczne efekty przestrzenne odpowiadają technologia Vertical Surround Engine i S-Force PRO Front Surround, a także Dolby Atmos i DTS:X. Kombinacja jednych i drugich jest w stanie sprawić wrażenie, jakby dźwięk otaczał nas podczas seansu – tak przynajmniej zapewnia sam producent. Z kolei technologia Sound Field Optimization i wbudowane mikrofony umożliwiają sprawną kalibrację.

Dzięki przetwornikom X-Balanced Speaker Unit z większą powierzchnią membran i wyższym poziomem ciśnienia akustycznego możemy się też spodziewać mocniejszego basu i czystszych wokali. Do tego firma Sony postarała się o obsługę bogatych w detale nagrań 360 Reality Audio, a także o technologię Edge-AI, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby w czasie rzeczywistym przywracać dźwięki utracone w wyniku kompresji plików muzycznych.

Sony HT-A7000 to także pełna kompatybilność z 8K, HDR, 4K/120fps, Dolby Vision, Chromecast, Spotify Connect, Apple AirPlay 2, HDMI eARC i Asystentem Google. Soundbar może być również wzbogacony o bezprzewodowy subwoofer (200-watowy SA-SW3 lub 300-watowy SA-SW5) i głośniki tylne (SA-RS35). Bez tych dodatków kosztować będzie 1300 euro, kiedy już zadebiutuje w sprzedaży, a jest to planowane na tegoroczny wrzesień.

Sony HT-A9 – kino domowe z realistycznym dźwiękiem przestrzennym

Równocześnie na rynku zadebiutuje zestaw kina domowego Sony HT-A9, zapowiadany jako optymalne rozwiązanie dla osób, które chcą doskonałego dźwięku przestrzennego. Na system składają się cztery głośniki i moduł sterujący. Sekret zaś tkwi w technologii 360 Spatial Sound Mapping, która umożliwia stworzenie wokół użytkownika przestrzeni dźwiękowej z realistycznymi i dostosowanymi do pokoju efektami audio. Co więcej, nie wymaga to żadnych skomplikowanych procesów – cała kalibracja odbywa się w tle.

„Aby zainstalować zestaw HT-A9, nie trzeba przestawiać mebli ani pieczołowicie rozmieszczać głośników. W każdym głośniku znajdują się dwa mikrofony, dzięki którym określane jest wzajemne położenie głośników i ich odległość od podłogi. Na podstawie tych danych system może wytworzyć 12 idealnie rozmieszczonych, pozornych głośników i wypełnić całe pomieszczenie wszechogarniającym dźwiękiem przestrzennym” – zachwala producent.

Tak jak wspomnieliśmy, w zestawie HT-A9 (obok bezprzewodowego modułu sterującego, który jest kompatybilny z wszystkimi współczesnymi technologiami, o których wspominaliśmy też przy okazji HT-A7000) znajdują się 4 głośniki. Każdy z nich ma w środku po kilka mocnych przetworników, aby zapewnić głębokie i czyste brzmienie. Cena takiego systemu to 1800 euro.

Źródło: Sony, FlatpanelsHD, informacja własna