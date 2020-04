PlayStation 5 się przegrzewa? Redaktorzy Windows Central sugerują problemy Sony

Do sieci trafiły informacje mówiące nam, że brak pełnej prezentacji PlayStation 5 spowodowany jest problemami, z jakimi boryka się obecnie Sony. Brzmią one bardzo poważnie, ponieważ dotyczą rzekomo niewystarczająco efektywnego układu chłodzenia i tym samym przegrzewania się konsoli.

O ile pierwotne źródło tych rewelacji może pozostawiać wątpliwości co do swojej wiarygodności, temat został podchwycony przez znane w branży postacie. To Daniel Rubino i Jez Corden, redaktorzy portalu Windows Central. Ich zdaniem twórcy gier mówią o tym nie od dziś, a samo Sony tym razem nie doszacowało tego, jak wiele zaoferować może konkurencja ze swoim Xbox Series X.

FUD or legit concerns about Sony's PlayStation 5 having issues?



Anyone following this stuff, talking to game devs and people in-the-know have been hearing similar rumblings for months now. This just summarize it well.



Sony may have overshot (and underestimated) Microsoft. pic.twitter.com/geUAsE4oBB