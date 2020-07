Xiaomi Mi TV 4S w rozmiarze 65 cali wreszcie debiutuje na polskim rynku. Zapowiada się na naprawdę dobry telewizor do oglądania filmów i seriali czy programów na YouTube. Prosty, niedrogi, ale też solidny i funkcjonalny.

Na początku kwietnia odbyła się polska premiera telewizorów Xiaomi – od tego czasu mieliśmy do wyboru modele o przekątnych 32, 43 i 55 cali. W naszym kraju coraz chętniej wybieramy jednak większe urządzenia i oferta Chińczyków kazała nam obejść się smakiem. Aż do teraz – w tym tygodniu w polskich sklepach debiutuje większy, 65-calowy Mi TV 4S.

Przyjrzyjmy się specyfikacji – 65-calowy telewizor Xiaomi Mi TV 4S oferuje:

rozdzielczość 4K – 3840 x 2160 pikseli,

– 3840 x 2160 pikseli, obsługę formatu HDR10+,

upłynnianie obrazu – Motion Smooth,

20-watowe głośniki z DTS-HD i Dolby Audio,

i Dolby Audio, solidną, metalową obudowę,

system Smart TV bazujący na Android TV 9.0 z Asystentem Google, Google Play i Chromecastem,

z Asystentem Google, Google Play i Chromecastem, tunery telewizyjne DVB-T2, DVB-C i DVB-S2,

3 porty HDMI, 3 porty USB i port Ethernet, a także

dwuzakresowe Wi-Fi i Bluetooth 5.0.

Zejdźmy jednak na ziemię. Na zdumiewające efekty HDR-u nie ma co liczyć, bo jasność szczytowa wynosi jedynie 400 nitów. Upłynnianie zawsze jest mile widziane, ale przy panelu klasy 60 Hz możliwości są ograniczone. Z kolei fakt, że w środku siedzą tylko 20-watowe głośniki, może sprawiać, że bez zewnętrznego systemu audio się nie obejdzie. Ale…

Cena Xiaomi Mi TV 4S 65" sprawia, że zapowiada się naprawdę dobry telewizor dla „Kowalskiego”

Wcale nie twierdzimy, że to zły telewizor. Jest wręcz przeciwnie – mamy powody, by przypuszczać, że będzie to naprawdę kawał wartego uwagi sprzętu. Te modele Xiaomi Mi TV, które są dostępne w Polsce od kilku miesięcy, nie bez powodu cieszą się dobrą sławą. Stosunek ceny do oferowanej jakości jest po prostu pierwszorzędny. A jak to wygląda u największego z braci?

Xiaomi Mi TV 4S 65" kosztuje 2999 złotych, a to bardzo atrakcyjna cena, jak za telewizor 4K HDR z upłynnianiem, obsługą współczesnych formatów audio, kompletem tunerów telewizyjnych i podstawowych gniazd oraz funkcjonalnym i intuicyjnym systemem Smart TV. Kiedy będziemy mogli zweryfikować zapowiedzi? Już 31 lipca.

Źródło: Xiaomi Polska

