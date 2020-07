Telewizor QLED 8K TCL X91 to najlepsze, co ten producent przygotował na 2020 rok. I – przynajmniej na papierze – naprawdę może się to podobać. Przejdźmy jednak do konkretów…

TCL X91 to flagowy telewizor QLED w tegorocznej ofercie TCL

TCL X91 to pokaz możliwości chińskiego producenta, którego sprzęt niesamowicie szybko zyskuje popularność. To telewizor 8K z panelem QLED (czyli LCD z warstwą kropek kwantowych), kierowany do ciebie tak długo, jak liczysz na najwyższą jakość obrazu i dźwięku, a cena nie gra roli. Zaraz przejdziemy do jego możliwości, ale najpierw zerknijmy na to, jak wygląda:

TCL X91 – telewizor 8K z panelem QLED, technologiami Dolby i Androidem na pokładzie

8K to świetna sprawa, wszak mówimy o 4 razy większej liczbie pikseli niż w przypadku 4K. Można powątpiewać w sensowność zakupu takiego telewizora już teraz, ale materiałów w takiej rozdzielczości na pewno będzie przybywać, a w razie czego mamy (opartą na sztucznej inteligencji) technologię skalowania treści.

Większa szczegółowość to jednak za mało, by mówić o „flagowcu”, a o TCL X91 zdecydowanie można tak powiedzieć. Jest tak ze względu na obecność technologii Quantum Dot (zwiększającej wierność reprodukcji kolorów), Dolby Vision (zapewniającej wysoki kontrast) oraz Dolby Atmos (oferującej realistyczny dźwięk przestrzenny). Pozytywny wpływ na brzmienie ma także zintegrowany system audio dostarczony przez firmę Onkyo, a na świetne efekty HDR-u pozwala liczyć fakt, że w przypadku tego modelu szczytowa jasność ekranu to 1000 nitów.

O to, aby zawsze było co oglądać, dba system Android TV, dający dostęp do wszystkich popularnych aplikacji VOD i nie tylko, a oprócz tego możemy skorzystać z systemu Chromecast (do wygodnego przesyłania treści ze smartfona na duży ekran). Nie zabrakło też Asystenta Google, czekającego na polecenia wydawane za pomocą głosu.

Wzrok przykuwa niemal bezramkowa konstrukcja, która przy okazji ma być bardzo solidna, jako że została wykonana z litego metalu. Co ciekawe, z obudowy wysuwa się kamerka, dzięki której możemy na przykład prowadzić wideorozmowy.

Jaka jest cena telewizora 8K od TCL? Jest drogo, ale to nie zaskoczenie

Zostawiam bez odpowiedzi pytanie o to, czy ktoś będzie chciał, ale przede wszystkim mało kto będzie mógł sobie pozwolić na 75-calowy telewizor TCL QLED 8K X91. Ten lada chwila ma się pojawić w sklepach, w cenie 16 999 złotych. To nigdy jednak nie miał być sprzęt dla każdego. Do „Kowalskiego” kierowane są dwie inne serie z tegorocznej oferty: C81 i C71 o rozdzielczości 4K.

Źródło: TCL

