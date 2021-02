Gdyby tworzyć zestawienie najlepszych gier platformowych, Ratchet & Clank bezwzględnie miałby w nim swoje miejsce. Dlaczego? Wkrótce można będzie sprawdzić za darmo.

Sony udostępni Ratchet & Clank

Sony zdecydowało się wrócić do inicjatywy Play At Home. To właśnie w jej ramach Ratchet & Clank zostanie udostępnione za darmo posiadaczom konsol PlayStation 4. Kiedy? Już 1 marca (w Polsce dzień później). Zainteresowani będą mieli naprawdę sporo czasu na skorzystanie z promocji, ponieważ potrwa ona aż miesiąc. Nie chodzi o bezpłatny okres próbny, pobrana gra pozostanie na koncie sięgającego po nią gracza na stałe.

Mówimy tutaj o produkcji z 2016 roku, a więc może i nie największej nowości. Jeśli jednak ktoś nie miał z nią styczności, bez wątpienia warto będzie nadrobić zaległości. Ratchet & Clank przygotowane przez Insomniac Games wciąż wygląda bardzo dobrze, a co najważniejsze zapewnia świetną zabawę. Więcej o niej możecie dowiedzieć się z naszej recenzji gry.

Play At Home to więcej atrakcji

O inicjatywie Play At Home usłyszeliśmy już w zeszłym roku, można było wtedy zdobyć Uncharted - Kolekcja Nathana Drake'a oraz Journey. I chociaż Sony ma nadzieję (jak chyba wszyscy) na zakończenie pandemii, wciąż dostrzega konieczność zachowywania dystansu społecznego. Darmowe gry faktycznie mogą w tym nieco pomóc, a już z pewnością nie zaszkodzą.

Liczba mnoga nie jest przypadkowa. Owszem, póki co mowa tylko o Ratchet & Clank, ale na tym się nie skończy. W tym roku Play At Home potrwa zdecydowanie dłużej, bo zdecydowano się rozciągnąć je aż do czerwca. W nadchodzących tygodniach Sony ma podać więcej szczegółów na temat kolejnych bezpłatnych gier i innych ofert, które zostaną udostępnione społeczności PlayStation.

Źródło: playstation

