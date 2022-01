Na tegoroczne targi CES 2022 Sony przygotowało parę nowości. Vision-S 02 to zupełnie nowy SUV, który bazuje na przedstawionym 2 lata temu modelu Vision-S 01. Jak będzie wyglądać?

Sony Vision-S 01 i Vision-S 02

Pod tymi nazwami skrywają się dwa warianty elektryków, które Sony zamierza już niedługo wprowadzić do sprzedaży - i mówi o tym otwarcie.

Choć na temat pierwszego modelu - Vision-S 01 usłyszeliśmy po raz pierwszy już dwa lata temu, również w ramach CES (a drugi raz w 2021 roku podczas testów drogowych), to model Vision-S 02 jest nowym SUV-em. Wprawdzie jest to bardzo podobna konstrukcja do Vision-S 01, ale producent zdecydował się nieco podnieść bryłę i dodać jej trochę "sterydów".

Wydaje mi się, że gdzieś już to widziałem, ale może to tylko wrażenie

Przyjrzymy się SUV-owi trochę bardziej. Przede wszystkim pomieści on na pokładzie aż 7 osób, a ze względu na wymiary wynoszące aż 4,9 m długości, 1,93 m szerokości i 1,65 m wysokości bez wątpienia można go nazwać solidnym kawałem samochodu.

Vision-S 02 jest wyposażony łącznie w dwa silniki elektryczne, każdy o mocy 272 KM (jeden silnik na jedną oś), które pozwolą osiągnąć pierwsze 100 km/h podczas sprintu w ok. 5 sekund. Lżejszy o ponad 130 kg model Vision-S 01 w żadnym stopniu nie odbiega specyfikacją silników od SUV-a.

Sony chwali się również, że na samochodzie zostało porozrzucanych aż 40 różnych czujników (w tym LiDAR) - i rzeczywiście - są wszędzie.

Przeszklony dach - to z pewnością może się podobać

Kiedy elektryki Sony wyjadą na ulicę?

Daty niestety brak. Jedyny termin, który podano podczas prezentacji to wiosna 2022 roku - wówczas ma zostać uruchomiona spółka Sony Mibility Inc. odpowiadająca za “sprawdzenie możliwości wejścia na rynek pojazdów elektrycznych”.

Kierownica trochę jak od Mercedesa. Poza tym - sterylnie, biało, jasno - i wielki ekran. Jak to w futurystycznych samochodach

Mimo wszystko jednak - zaprezentowane modele są gotowe do produkcji i Sony otwarcie zapewnia, że mogą pojawić się w sprzedaży.

Jak oceniacie elektryki od Sony? Podobają Wam się, czy jednak Tesla robi to lepiej? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Sony