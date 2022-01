Na ten moment czekał cały świat fanów elektromobilności. Mercedes wreszcie zaprezentował swój koncepcyjny model - wybitny w każdym calu Vision EQXX. Co w nim wybitnego?

Nowy Mercedes Vision EQXX to model koncepcyjny producenta z Niemiec.

Deklarowany zasięg na pełnym naładowaniu akumulatorów przekracza w tym modelu barierę 1000 km.

Mercedes Vision EQXX to przedstawiciel segmentu D.

Data pojawienia się EQXX na drogach jest nieznana. Można się jednak spodziewać, że będzie to 2023 lub 2024 rok.

Mercedes Vision EQXX już nie jest tajemnicą

Dzisiejsza premiera to bez wątpienia jedno z ważniejszych wydarzeń w świecie elektromobilności. Koncepcyjny model Mercedes Vision EQXX przekracza barierę 1000 km zasięgu na jednym ładowaniu akumulatora, a poza tym - wygląda jak 100-procentowy samochód z przyszłości.

Dla mnie tył Vision EQXX wygląda nieziemsko

Wygląd w głównej mierze determinuje linia auta - i warto w tym miejscu zaznaczyć, że kształt nowego Mercedesa charakteryzuje się współczynnikiem oporu powietrza wynoszącym tylko 0,17.

W porównaniu z konkurencją (Tesla Model S Plaid, czy Mercedes EQS), której udało się uzyskać tę wartość na poziomie ok. 0,20 - to spory wyczyn ze strony projektantów z Niemiec.

Im niższy współczynnik oporu powietrza, tym niższe jest “spalanie”, tj. zużycie prądu w trakcie jazdy.

W sumie - przód również jest niczego sobie. Sam nie wiem, z której strony jest ładniejszy

Mercedes w trakcie prezentacji opowiadał o wrażeniach płynących z podróży koncepcyjnym EQXX. Nie zabrakło zatem opowieści o definiowaniu wolności, przemijaniu świata i tym podobnym - jeśli lubicie tego typu “poezję”, to zdecydowanie powinniście obejrzeć nagranie premiery.

Od popisów poetyckich marketingowców Mercedesa dużo ciekawsze są pozostałe parametry EQXX.

Wloty powietrza na masce robią niezłe wrażenie

Zużycie energii poniżej 10 kWh na 100 km oznacza, że samochód będzie w stanie przejechać dystans ponad 1000 km bez doładowania akumulatorów. Rzecz jasna - będzie to wymagać pewnych ograniczeń, jednak według zapewnień Mercedesa - jest to wynik jak najbardziej realny.

Wnętrze Vision EQXX jest typowo "mercedesowskie". Mnie się podoba

Maksymalna moc wynosząca 205 KM, przy wadze ok. 1750 kg to całkiem ciekawy wynik. Na zdjęciach EQXX wygląda jak duży sedan, jednak w rzeczywistości jest to raczej przedstawiciel segmentu D.

Kiedy Vision EQXX wyjedzie na drogi?

W trakcie całej premiery właśnie tej informacji zabrakło. Wiemy, że EQXX powstał w imponujące 18 miesięcy - jednak co do daty zaprezentowania wersji “cywilnej” - tej niestety Mercedes nie podał.

Jednak z tyłu wygląda lepiej, ach te światła!

Całkiem prawdopodobnym scenariuszem jest jednak 2023 lub 2024 rok. Osobiście z całego serca kibicuję Mercedesowi, aby elektryfikacja motoryzacji wyglądała właśnie tak, a nie inaczej. A co Wy sądzicie? Dajcie znać w komentarzach i weźcie udział w ankiecie.

Źródło: Mercedes