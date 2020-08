Trudno twierdzić, że o PlayStation 5 wiemy już wszystko. Nie przeszkadza to jednak Sony w rozpoczęciu kampanii reklamowej.

Reklama PlayStation 5 zaprasza do świata nowej generacji

Owszem, o PlayStation 5 już od dłuższego czasu mówi się sporo, ale dziś Sony zdecydowało się zaprezentować pierwszą reklamę swojej nowej konsoli. Chociaż była ona gotowa, trudno rozstrzygnąć czy planowano pochwalić się nią właśnie teraz. Przed szereg wysunął się bowiem węgierki oddział Sony i dopiero po tym wycieku reklama pojawiła się na wszystkich oficjalnych kanałach.

Mówmy tutaj o zwiastunie aktorskim, który na pierwszy rzut oka może średnio wiązać się z samą konsolą. Zaproszenie do świata nowej generacji podszyte jest tutaj jednak sugestią nie tylko o cieszącej oko oprawie graficznej, ale też niespotykanymi wcześniej efektami dźwiękowymi i przede wszystkim możliwościami kontrolera DualSense, jakie będzie on oferował. A jest ich rzeczywiście dość sporo.

Jakie korzyści zapewni DualSense?

Chodzi tu przede wszystkim o dotykowe sprzężenie zwrotne oraz adaptacyjne spusty. Zwiastun nieprzypadkowo prezentuje scenę z łukiem. Napięcie jego cięciwy ma być na PlayStation 5, właśnie dzięki adaptacyjnym spustom, wyczuwalne w dłoniach.

Aby nieco bardziej przybliżyć możliwości DualSense zdecydowano się oddać głos twórcom kilku gier przygotowywanych z myślą o PlayStation 5. I tak, przykłady zastosowań technologii opracowanych przez Sony podali przedstawiciele ekip odpowiedzialnych za Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Godfall czy Gran Turismo 7.

„Precyzja efektów dotykowych pozwala nam zastosować zupełnie nowe rozwiązania. W grze Marvel’s Spider-Man: Miles Morales będziemy sygnalizować graczom z której strony nadejdą ataki, odpowiednio wykorzystując funkcję efektów dotykowych bezprzewodowego kontrolera DualSense. Jakie to uczucie wykorzystywać zdolność znikania Milesa? Jakie odczucia zapewnia jadowity wybuch? Dzięki wysokiej rozdzielczości systemu dotykowego bezprzewodowego kontrolera DualSense, możemy zwiększać wielowymiarowość doświadczeń. Na przykład, trzymając przycisk kwadrat, aby wykonać jadowity cios, poczujesz trzask ładunku bioelektrycznego, który zaczyna przepływać od lewej strony kontrolera, by w chwili uderzenia zebrać się po jego prawej stronie.” - Brian Horton, dyrektor kreatywny Spider-Man: Miles Morales

„W Horizon Forbidden West znajdziecie arsenał nowej broni, z którego każda zapewnia wyjątkowe odczucia i odgrywa swoją własną rolę w walce z wrogami. Adaptacyjne spusty bezprzewodowego kontrolera DualSense pomogą nam sprawić, że odczucie korzystania z każdej broni będzie zupełnie inne, a co za tym idzie – bardziej satysfakcjonujące.” - Mathijs de Jonge, Guerrilla Games

„Jako gracz wprost nie mogę się doczekać, by rzeczywiście POCZUĆ broń trzymaną w rękach bez patrzenia na interfejs. Mogę również wyczuć, w którym miejscu znajduje się mój przeciwnik, nawet jeżeli stoi poza moim zasięgiem wzroku.” - Keith Lee, CEO Counterplay Games

„Sądzę, że najskuteczniejsze wykorzystanie spustów adaptacyjnych to reprezentacja działania systemu ABS podczas hamowania. Typowe działanie dla ABS-u to okresowe zmiany ciśnienia układu hamulcowego w miarę wywierania przez kierowcę nacisku na pedał hamulca. Spust adaptacyjny jest przystosowany do odtworzenia takiego uczucia i pozwala graczowi dokładnie poczuć i zrozumieć zależność pomiędzy żądaną siłą hamowania a przyczepnością opon. W porównaniu z tradycyjną wibracją, z którą mieliśmy do czynienia do tej pory, na szczególną uwagę zasługuje szerszy zakres częstotliwości wykorzystywanych w nowych efektach dotykowych. Oznacza to, że projektowanie dźwięków i wrażeń dotykowych mogą iść teraz ze sobą w parze.” - Kazunori Yamauchi, Polyphony Digital

Ile zapłacimy za PlayStation 5?

Nie brakuje głosów, że Sony wciąż nie zasypuje nas nadmiarem prezentacji nowych gier. Nie znamy też dokładnej daty debiutu PlayStation 5 (wiadomo, że chodzi o końcówkę tego roku), a także cen.

Te ostatnie były głównym tematem niedawnych przecieków. Jeśli ostatecznie się sprawdzą, podstawowy wariant PlayStation 5 będzie kosztować 499 dolarów, ale wariant Digital Edition bez napędu optycznego już 399 dolarów. Na który w takiej sytuacji byście się zdecydowali?

Źródło: Sony

Warto zobaczyć również: