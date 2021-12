Sony przedstawiło gry, które zdaniem społeczności PlayStation dały w kończącym się roku najwięcej radości.

To już wprawdzie oklepany tekst, ale pandemia przyczyniała się do wielu opóźnień także w branży gier. A jeśli dodać do tego jeszcze kilka innych istotnych czynników i ich skutków, 2021 rok nie zapisze się w niej jako szczególnie porywający. Zwłaszcza w przypadku posiadaczy PlayStation 5. Zresztą, spójrzcie na dwie chyba najistotniejsze tu kategorie.

Najlepsza gra na PlayStation 5

Najbardziej wyczekiwana gra 2022 roku

Marvel’s Spider-Man 2 Elden Ring Horizon Forbidden West Hogwart’s Legacy

Społeczność PlayStation tytuł najlepszej gry roku na PlayStation 5 przyznała Ratchet & Clank: Rift Apart. I oczywiście, gra jest świetna, co zresztą sami przyznaliśmy w naszej recenzji. Problem w tym, że... tak naprawdę produkcja Insomniac Games nie miała konkurencji, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę tytuły na wyłączność PlayStation 5, które można policzyć na palcach jednej dłoni.

Konsola, która ma już ponad rok wciąż nie doczekała się gier, które miały rozświetlać ją na dzień dobry lub chwilę później. Mowa chociażby o Horizon Forbidden West, które znalazło się w gronie wyróżnionych w kategorii najbardziej wyczekiwanych gier 2022 roku. Kategorii robiącej duże wrażenie. Tyle, że póki co jedynie na papierze i oby długie oczekiwanie nie skończyło się rozczarowaniami.

Pozostałe wyróżnienia społeczności PlayStation

Ogólnie kategorii było dużo więcej. W każdej przyznawano odznaczenia wedle tego samego schematu - Platinum, Gold, Silver oraz Bronze. Wedle społeczności PlayStation 2021 rok należał przede wszystkim do Ratchet & Clank: Rift Apart i Resident Evil Village, kilkukrotnie pojawia się tu również Ghost of Tsushima Director’s Cut. Poniżej możecie zobaczyć pełne zestawienie.

Najlepsza gra na PlayStation 4

Resident Evil Village It Takes Two Marvel’s Guardians of the Galaxy Far Cry 6

Najlepszy nowy charakter

Lady Dimitrescu | Resident Evil Village Rivet | Ratchet & Clank: Rift Apart Tenzo | Ghost of Tsushima Director’s Cut Alex Chen | Life is Strange: True Colors

Najlepsza historia

Resident Evil Village Life is Strange: True Colors Marvel’s Guardians of the Galaxy Ratchet & Clank: Rift Apart

Najlepszy kierunek artystyczny

Ratchet & Clank: Rift Apart Little Nightmares II It Takes Two Hades

Najlepszy soundtrack

Marvel’s Guardians of the Galaxy Ghost of Tsushima: Iki Island Final Fantasy VII Remake Intergrade Nier Replicant ver. 1.22474487139

Najlepszy multiplayer

It Takes Two Call of Duty: Vanguard Battlefield 2042 Final Fantasy XIV: Endwalker

Najlepsza gra sportowa

FIFA 22 Hot Wheels Unleashed Riders Republic NBA 2K22

Najlepsze funkcje ułatwień dostępu

Ghost of Tsushima Director’s Cut Ratchet & Clank: Rift Apart Far Cry 6 Marvel’s Guardians of the Galaxy

Najlepsze wykorzystanie DualSense

Ratchet & Clank: Rift Apart Ghost of Tsushima Director’s Cut Returnal Resident Evil Village

Najlepsza grafika

Ratchet & Clank: Rift Apart Resident Evil Village Far Cry 6 Kena: Bridge of Spirits

Najlepsza reedycja

Ghost of Tsushima Director’s Cut Final Fantasy VII Remake Intergrade Mass Effect Legendary Edition Nier Replicant ver. 1.22474487139

Najlepsza gra niezależna

Kena: Bridge of Spirits Hades Doki Doki Literature Club Plus! Disco Elysium – The Final Cut

Najlepsza gra na PS VR

Hitman 3 Doom 3 VR Edition Sniper Elite VR I Expect You To Die 2

Najlepsze studio

Insomniac Games Square Enix Capcom Bandai Namco

Wielu z Was posiada konsole PlayStation. Co sądzicie o takich wyróżnianiach? Zgadzacie się z nimi czy jednak lepiej bawiliście się przy innych tytułach?

Zachęcamy też do zainteresowania się naszym plebiscytem Produkt Roku 2021, gdzie jedną z kategorii jest Gra na konsolę.

Źródło: blog.playstation