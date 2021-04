Nowa oferta soundbarów Samsung prezentuje się naprawdę świetnie. Od wypasionej serii Q, przez praktyczną serię A, po designerską serię S.

Soundbary Samsung serii Q – to, co najlepsze

Największe wrażenie robi rzecz jasna flagowiec. Model oznaczony jako Q950A oferuje mianowicie dźwięk przestrzenny w aż 16 kanałach, a konkretnie w formacie 11.1.4 (czyli 11 średnio-wysokotonowych głośników dookolnych, 1 głośnik niskotonowy i 4 głośniki skierowane w górę). Efektem powinien być naprawdę przekonujący dźwięk przestrzenny, generowany przez belkę, zewnętrzny subwoofer i dwie kolumny tylne. Jest też wariant bez tych ostatnich – nazywa się Q900A. W obu przypadkach możemy liczyć na nową funkcję Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni+, kalibrującej audio pod kątem naszego pokoju (plus oznacza, że optymalizowany jest dźwięk nie tylko z belki, ale też z subwoofera).



Samsung Q950A

Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni bez plusa oferują dwa niższe modele – Q800A i Q700A. Ten drugi dysponuje większym subwooferem, zapewniając tym samym mocniejsze basy. Obydwa natomiast mogą pochwalić się kompletem funkcji dla graczy, wielokanałowym dźwiękiem przestrzennym w formatach Dolby Atmos i DTS:X oraz trybem Q-Symphony, w którym równocześnie działają soundbar i głośniki telewizora. Dopełnieniem serii jest model Q600A.

Seria A dla mniej wymagających i S – dla estetów

Dla osób o nieco mniejszych wymaganiach zaprojektowana została natomiast seria A, na którą składają się trzy modele: A650, A550 i A450. Każdy z nich to zestaw belka + subwoofer, ale żaden nie oferuje rzeczywistego dźwięku przestrzennego. Starają się go za to symulować, wykorzystując standardy Dolby Digital 5.1 i DTS Virtual:X. Także w przypadku tych urządzeń możemy liczyć na ciekawe technologie, takie jak na przykład zwiększanie słyszalności dialogów czy sterowanie za pośrednictwem pilota do telewizora.

Jest też seria S, choć „seria” to może za duże słowo, jako że mówimy o zaledwie jednym modelu dostępnym w dwóch wariantach kolorystycznych – to czarny S60A i szary S61A. W tym przypadku mówimy o soundbarze bez subwoofera, ale za to z wyjątkowym designem, Bocznymi Głośnikami Tubowymi zapewniającymi efekty dźwięku przestrzennego oraz funkcją Dotknij i Odtwórz, umożliwiającą przesyłanie muzyki z telefonu poprzez samo zbliżenie go do urządzenia.



Samsung S61A

Warto podkreślić, że urządzenia z serii A i S można wzbogacić o dodatkowe elementy – głośniki tylne czy subwoofer (w przypadku serii S).

Źródło: Samsung

