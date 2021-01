W ten sposób nigdy nie polecimy na Marsa - takimi słowami krytykuje Elon Musk FAA czyli Federalną Administrację Lotnictwa, której to decyzja, a raczej brak udzielonej zgody na lot, zmusił SpaceX do zaprzestania odliczania. Czwartkowy lot został przełożony na piątek, a okno startowe rozpoczyna się o godzinie 15 polskiego czasu.

Kolejna próba startu Startship SN9 zaplanowana jest na piątek pomiędzy 15 a 24 czasu polskiego

To oczywiście nie oznacza, że lot się odbędzie, bo sprawa jest wciąż rozwojowa, ale jaki widać na poniższej transmisji, przygotowania trwają.

Choć lot Starship SN9 był przygotowywany od dawna i miał być powtórką lotu Starship SN8, okazuje się, że jeszcze w czasie napełniania rakiety paliwem, SpaceX formalnie nie dysponowało odpowiednią zgodą FAA. Wcześniej zadbano o zamknięcie ruchu kołowego w okolicy miejsca startu, wydano odpowiednie oświadczenie na stronie SpaceX (a zapewne także w lokalnej prasie). Konieczna była tylko ostateczna akceptacja FAA, a nie tylko wyznaczenie okna startowego.

Elon Musk próbował wywrzeć nacisk na FAA, by otrzymać zgodę na czwartkowy start Starship SN9, ale agencja się nie ugięła

Około godziny 17.50 polskiego czasu w czwartek, FAA poinformowało SpaceX, że nie zgadza się na start rakiety i jej lot w kierunku południowowschodnich krańców stanu Texas. Mimo to nie zaprzestano przygotowań do startu, w nadziei, że sprawa się wyjaśni.

Zgoda jest potrzebna, gdyż lot rakiety, choćby testowy musi być zgrany z lotami innych pojazdów powietrznych w rejonie, skąd następuje start. Na czas lotu, czyli wspomniane okno startowe, FAA musi zawiesić zgody na poruszanie się innych obiektów niż Starship SN9. Może to wydać się bardzo biurokratyczną zasadą, ale bezpieczeństwo jest tu istotne.

Prawdopodobnie, to właśnie wątpliwości FAA związane z zapewnieniem bezpieczeństwa lotu Starship SN9, były przyczyną odmowy zgody na start.

Unlike its aircraft division, which is fine, the FAA space division has a fundamentally broken regulatory structure.



Their rules are meant for a handful of expendable launches per year from a few government facilities. Under those rules, humanity will never get to Mars.