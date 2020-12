Eksperyment choć zakończony mocnym przyłożeniem, którego rakieta SpaceX nie przetrwała w całości, należy uznać za zakończony sukcesem. Okazało się, że Starship latać wysoko potrafi, a apetyt na kolejne testy tylko wzrósł.

Po niewielkich skokach na kilkadziesiąt, stokilkadziesiąt metrów nad Ziemię, w trakcie których przypominający silos drugi człon rakiety Starship wznosił się i po chwili lądował, przyszła pora na coś poważniejszego.

Jak to już jest tradycją w SpaceX, nie udało się za pierwszym razem, nawet nie za drugim, ale w końcu przypieczętowano sukces kolejnej wersji rozwojowej Starship. Był to lot na wysokość 12,5 kilometra, czyli mniej więcej tak wysoko jak latają międzykontynentalne samoloty, gdy wyniesie je trochę wyżej niż trzeba.

Starship SN8, czyli 8 w kolejności model tego pojazdu, osiągnął planowany pułap, przechylił się o 90 stopni z pomocą silników manewrowych i zaczął powoli opadać na Ziemię. Tuż przed przyziemieniem, znowu przyjął pozycję pionową i rozpoczął fazę lądowania. To udało się częściowo, gdyż zabrakło wystarczającej ilości paliwa, by zapewnić ciąg wystarczający do odpowiedniego wyhamowania rakiety przed dotknięciem Ziemi. Jak to wszystko się skończyło? Najlepiej gdy zobaczycie sami.

Nagranie trwa 2 godziny, ale większość czasu to oczekiwanie na start. Dlatego jeśli jesteście niecierpliwi skoczcie od razu do 107 minuty, bo wtedy zaczyna się magia SpaceX. Magia, bo jeszcze kilkanaście lat temu mało kto stawiałby na to, że prywatna firma będzie w stanie skonstruować taki pojazd, a co dopiero wykonać udany lot.

Z lądowaniem jeszcze są drobne problemy, ale na dziś najważniejsze jest to że start i lot na zaplanowaną wysokość się udał. Oczywiście do celu droga jeszcze daleka. Jak wspomniałem, to co poleciało w nocy z środy na czwartek, to górna część całej rakiety. Odpowiednią moc, by wynieść liczną załogę na orbitę zapewni dopiero główny człon, z którym cała rakieta Starship ma 120 metrów i wedle projektu jest w stanie wynieść ponad 100-tonowy ładunek na niską orbitę wokółziemską.

Docelowo SpaceX chce wykorzystać Starship jako element systemu transportowego dla podróżujących na Księżyc i Marsa.

