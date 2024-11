W branżowych mediach aż huczy o wpisie jednego z użytkowników platformy Reddit, któremu spalił się nowy procesor AMD Ryzen 7 9800X3D. Nie każdy jednak dostrzega jeden istotny szczegół, co może prowadzić do błędnej interpretacji całej sytuacji.

AMD Ryzen 7 9800X3D to jeden z najlepszych procesorów do gier, który spotkał się z ogromną popularnością wśród graczy. Jednostka wykorzystuje 8 rdzeni/16 wątków na bazie mikroarchitektury Zen 5, które wzbogacono o pamięć 3D V-Cache. Cena takiego sprzętu to 2400 zł.

Ostatnio znowu zrobiło się głośno o nowym procesorze AMD, tym razem w negatywnym kontekście. Wszystko za sprawą wpisu jednego z użytkowników serwisu Reddit.

Spalony procesor AMD Ryzen 7 9800X3D

Użytkownik o pseudonimie TrumpPooPoosPants opisał na platformie Reddit problem ze spalonym procesorem AMD Ryzen 7 9800X3D.

TrumpPooPoosPants miał problem z działaniem procesora AMD Ryzen 7 9800X3D na płycie głównej MSI MAG X870 Tomahawk WIFI. Po wyjęciu go z gniazda, zauważył, że niektóre styki na rewersie procesora są spalone. Procesor i płyta główna uległy zatem poważnemu uszkodzeniu.

Afera, której nie ma

W branżowych mediach szybko pojawiły się doniesienia o spalonym procesorze AMD Ryzen 7 9800X3D. Nie ma się czemu dziwić, bo problemy ze sprzętem to zawsze temat budzący duże zainteresowanie.

Sprawa może wydawać się poważna, zwłaszcza że jakiś czas temu pojawiały się zgłoszenia o podobnych problemach z procesorami z serii Ryzen 7000X3D, spowodowanymi zbyt wysokim napięciem zasilającym. Jeden z przedstawicieli serwisu GamersNexus zaoferował nawet użytkownikowi odkupienie procesora (zapewne w celu zbadania problemów).

Warto zauważyć, że jak dotąd potwierdzono tylko jeden przypadek uszkodzenia procesora Ryzen 7 9800X3D. Nikt inny nie zgłosił podobnych problemów, więc jak na razie trudno mówić o wadach po stronie procesora lub płyty głównej.

Skąd więc wziął się problem? Być może powodem były błędy konstrukcyjne gniazda. Bardziej spostrzegawczy zauważą dodatkowe zgrubienia w podstawce, które mogły powodować przesunięcie procesora. Nieprawidłowo osadzony procesor zwiększa ryzyko słabego lub niewłaściwego kontaktu między pinami podstawki a stykami procesora, co mogło doprowadzić właśnie do uszkodzenia sprzętu. Nie można też wykluczyć błędu samego użytkownika.