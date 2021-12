Z powrotami po latach bywa różnice, ale wiele wskazuje na to, że w tym przypadku czekający będą zadowoleni. Matrix Zmartwychwstania kusi na kolejnym materiale.

Matrix Zmartwychwstania puszcza oczko do fanów serii

Chociaż Matrix Zmartwychwstania (oryginalny tytuł to The Matrix Resurrections) uznawany jest za jedną z najgorętszych kinowych premier tego roku, Warner Bros nie zasypywał nas szczególnie dużymi ilościami materiałów promujących. Zwłaszcza w formie wideo. Widzieliśmy pierwszy zwiastun zapowiadający, ostatnio krótki filmik déjà vu, a teraz opublikowano drugi i zarazem finałowy zwiastun.

Lana Wachowski (reżyserka i współautorka scenariusza) od samego początku zapewniała, że powracający po 20 latach Matrix (premiery trzech dotychczasowych odsłon odbyły się w latach 1999 i 2003) będzie propozycją nie tylko dla nowych odbiorców, ale również, a może przede wszystkim, dla dotychczasowych fanów. Nie jest łatwo dawać wiarę takim obietnicom gdy mija tak wiele czasu, ale jest szansa, że faktycznie uda się je zrealizować. Dotychczasowe materiały sugerowały delikatne nawiazania, najnowszy zwiastun to natomiast mnóstwo odniesień do wcześniejszych wydarzeń, także z pierwszego Matrixa.

The Matrix Resurrections - finałowy zwiastun

Matrix Zmartwychwstania wkrótce w kinach, z limitami i bez popcornu

Matrix Zmartwychwstania zadebiutuje już 22 grudnia. Będzie dostępny w ramach usługi HBO Max oraz w kinach, na naszym rynku oznacza to dostępność tylko jednej, tej drugiej drogi.

I może warto tu przypomnieć, że polski rząd ogłosił właśnie nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Od 15 grudnia między innymi w ośrodkach kultury, a więc także w kinach, zmniejszony zostanie limit miejsc dostępnych dla widzów do zaledwie 30%. Wprawdzie kina pocieszają się, iż dotyczy to tylko osób niezaszczepionych, ale i tak może być to kłopotem. A przy jednoczesnym zakacie konsumpcji wręcz problemem z finansowego punktu widzenia. Na szczęście nie pojawiają się głosy o całkowitym zamknięciu którejkolwiek z największych sieci.

„Od 15 grudnia obniżamy limity do 30% obłożenia w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych. Zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę. Dodatkowo od 15 grudnia w kinach zakaz konsumpcji.” - Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia

The Matrix Awakens to jednak nie gra

Jednocześnie wyjaśniła się już zagadka dotycząca projektu o nazwie The Matrix Awakens. Niestety, zgodnie z przypuszczeniami nie będzie to gra. To demo technologiczne na Unreal Engine 5. Tyle, że stworzone we współpracy z ekipą filmową.

„Przygotuj się na migawkę z przyszłości interaktywnych opowieści i rozrywki w bezpłatnej prezentacji technicznej silnika UE5 przeprowadzanej w czasie rzeczywistym, która zaciera granicę między filmem a grą. Prezentacja Matrix: Przebudzenie - Przygoda w silniku Unreal Engine 5, stworzona przez członków ekipy odpowiadającej za film, w tym Lanę Wachowski, wraz z Epic Games i partnerami, to szalona podróż w nierzeczywisty wszechświat Matriksa z udziałem Keanu Reevesa i Carrie-Anne Moss.”

Demo zapowiedziano póki co na konsole PlayStation i Xbox najnowszej generacji. Premiera odbędzie się 9 grudnia na The Game Awards, a więc przynajmniej w tek kwestii przecieki się sprawdziły.

Źródło: Warner Bros, mz, Unreal Engine