Świetne wieści dla wszystkich, którzy czekają na sequel Spider-Mana. Równo miesiąc do premiery i mamy kolejny zwiastun filmu. Ciekawi czego można się spodziewać? Przekonajcie się sami!

Nowy trailer na miesiąc przed premierą

Sony Pictures Entertainment właśnie udostępniło nowy zwiastun filmu Spider-Man: No Way Home. Teaser ukazuje wszystkich złoczyńców, o których do tej pory była mowa. Całość uzupełnia wiele niedomówień i aluzji z sierpniowego zwiastuna. Doctor Strange wyjawia przeznaczenie, które czeka złoczyńców. Peter absolutnie się na to nie zgadza. Doktor Octopus zdecydowanie mówi o tym, że Peter Parker z MCU nie wygląda jak jego Peter Parker. Ponadto w zwiastunie nie ukazuje się Tobey Maguire, ani Andrew Garfield.

Mroczny film

W ostatnim wywiadzie Tom Holland zdradził, że No Way Home będzie utrzymany w innym tonie niż dotychczasowe filmy z tej serii. Aktor stwierdził, że ludzi na pewno zaskoczy, iż ten film nie będzie zabawny, a mroczny i naprawdę poruszający. Holland w tym samym wywiadzie wspomniał również, że w filmie pojawi się również Electro, grany przez Jamiego Foxxa w niesamowitym Spider-Manie 2. Spider-Man: No Way Home zadebiutuje w kinach 17 grudnia 2021 roku.

Jak wrażenia po obejrzeniu zwiastuna? Wybieracie się do kina, aby obejrzeć nowe przygody Spider-Mana? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Sony