Mamy tutaj fanów serii Szybcy i Wściekli? Jeśli tak, to mamy dla Was dwie wieści – dobrą i złą. Dobra jest taka, że wyznaczono datę premiery przedostatniej części filmu. Zła wiadomość natomiast jest taka, że jeszcze sobie na nią poczekamy.

Kiedy premiera filmu Szybcy i Wściekli 10?

Choć od premiery filmu Szybcy i Wściekli 9 minęło zaledwie dwa miesiące, to już zdążyliśmy Was poinformować, że zdjęcia do kolejnej części ruszą już początkiem 2022 roku. Najważniejszej dla nas informacji (daty premiery) próżno było jednak wtedy szukać. Na szczęście Universal Pictures postanowiło nie trzymać tej informacji dłużej w tajemnicy. Wytwórnia poinformowała, że data premiery Szybcy i Wściekli 10 została zaplanowana na 7 kwietnia 2023 roku.

Kogo będziemy mogli zobaczyć w obsadzie?

Niestety, na ten moment nie znamy szczegółów na temat fabuły kolejnej części serii. Warto w tym miejscu przypomnieć, że już w 2020 roku Universal Pictures podjęło decyzję, aby podzielić film na dwie części, stąd też możemy być pewni, że seria finalnie będzie liczyć aż 11 części. W obsadzie natomiast zobaczymy wielu aktorów, znanych z poprzednich filmów. Są to m.in.: Vin Diesel, Sung Kang, Ludacris, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel oraz Michelle Rodriguez. W filmie wystąpi również Jason Statham, jednak zabraknie miejsca dla Dwayne’a „The Rock” Johnsona.

Czekacie na kolejną część, czy uważacie może, że ta seria powinna się już dawno zakończyć? Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie!

