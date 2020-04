Nudzisz się i szukasz czegoś do poczytania? Mamy dla Ciebie kilka propozycji i dobrą wiadomość – teraz możesz kupić trzy książki w cenie dwóch w sklepie Empik.

Promocja w Empik na Światowy Dzień Ksiązki – kup 3, zapłać za 2

W czwartek 23 kwietnia świętujemy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Nie przez przypadek tego też dnia w internetowym sklepie Empik startuje czterodniowa promocja, będąca wyśmienitą okazją do uzupełnienia swojej domowej biblioteczki o kilka nowych pozycji.

Promocja w Empik trwa od 23 do 26 kwietnia 2020 roku. Wystarczy, że dodamy do koszyka trzy spośród tysięcy dostępnych książek, a cena najtańszej z nich zostanie automatycznie zredukowana do 2 groszy. Krótko mówiąc: kupimy 3 książki, a zapłacimy tylko za 2. Jakiś haczyk? Nie, ale zaznaczmy, że nie można kupować podręczników ani książek obcojęzycznych.

Ta promocja może być za to świetną okazją, by sprawić sobie kilka nowych komiksów albo też klasycznych powieści. W sklepie Empik czekają na nas dziesiątki tytułów tak uznanych autorów jak Stephen King, Terry Pratchett, Andrzej Pilipiuk, Andrzej Sapkowski, George R.R. Martin, Jacek Piekara, Jacek Komuda, Philip K. Dick czy Trudi Canavan.

Jest kilka książek, które chcielibyśmy wam polecić, miłośnicy nowych technologii

My jednak chcielibyśmy was tym razem zachęcić do przyjrzenia się ofercie biografii i autobiografii – oczywiście tych, które szczególnie mogą zainteresować miłośników technologii. Być może któraś z naszych propozycji będzie w sam raz na tę trzecią, dodatkową książkę.

Giganta z nadgryzionym jabłkiem w logo można lubić albo nie lubić, ale trudno byłoby go zupełnie zignorować. Stał się tym, kim się stał za sprawą genialnego Steve’a Jobsa, ale jego następca jest równie intrygującą postacią. Możecie się o tym przekonać, czytając biografię Tim Cook. Człowiek, który wzniósł Apple na wyższy poziom autorstwa Leandera Kahneya.

Niezwykle ciekawą lekturą jest też książka Elon Musk. Biografia twórcy PayPala, Tesli, SpaceX, której autorem jest Ashlee Vance. Pozwala przyjrzeć się tej jednej z najbardziej charakterystycznych postaci w światku nowych technologii i zrozumieć, jak udało się jej osiągnąć tak duży sukces.

Swoją biblioteczkę warto również uzupełnić o biografię inżyniera, będącego autorem technicznych założeń Internetu – a przynajmniej jednego z kandydatów do miana „ojców” technologii, bez której nie wyobrażamy sobie dziś normalnego funkcjonowania. Sprawdźcie – Człowiek, który wynalazł Internet. Biografia Paula Barana autorstwa Wojciecha Orlińskiego.

I jeszcze coś. Pamięć nieulotna to historia jednej z największych afer ostatnich lat. Opowieść o Edwardzie Snowdenie, który podjął decyzję, że kosztem własnego bezpieczeństwa chce ujawnić informacje o masowej inwigilacji… opowiedziana jego własnymi słowami.

Oczywiście w sklepie Empik możecie znaleźć też wiele innych, równie wartościowych książek. Porozglądajcie się, a bez trudu wybierzecie trzy pozycje, … a zapłacicie tylko za dwie.

