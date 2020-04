Wykorzystaj czas w domu i naucz się języka angielskiego albo niemieckiego. Jeśli jesteś uczniem lub studentem, to możesz przez miesiąc korzystać z aplikacji Babbel zupełnie za darmo.

Babbel – aplikacja do nauki języka angielskiego i niemieckiego za darmo

Jeśli zastanawiasz się, jak dobrze wykorzystać czas spędzony w domu, to nauka języka obcego może być dobrym pomysłem. Teraz uczniowie i studenci mogą uczyć się języka angielskiego lub niemieckiego w aplikacji Babbel zupełnie bez opłat przez cały miesiąc.

Babbel – jeśli nie kojarzysz – to jedna z najbardziej chwalonych aplikacji do nauki języków. Przede wszystkim ze względu na różnorodność tematów i ćwiczeń. Przygotowujący zadania eksperci przywiązują wagę do tego, by dialogi były naturalne i dotyczące codziennych sytuacji – podobnie jak słownictwo. Do tego programik ma funkcję rozpoznawania mowy, dzięki czemu kontroluje, czy prawidłowo wypowiadasz dane zwroty, a (oparte na algorytmach) inteligentne powtórki ułatwiają przyswajanie materiału.

Prezent dla ciebie: bezpłatny miesięczny kurs angielskiego z aplikacją Babbel

W ramach bezpłatnego dostępu do aplikacji Babbel uczniowie i studenci mogą wybrać dowolny poziom zaawansowania. Jeśli chcesz zacząć już teraz, kliknij tutaj, wypełnij trzy pola i odbierz kod.

Choć Babbel chwali się wynikami swojej ankiety, w której prawie 3 na 4 osoby zadeklarowały, że już po 5 godzinach nauki były w stanie przeprowadzić prostą rozmowę, to nie oszukujmy się – nawet cały miesiąc to może być trochę za mało, by faktycznie nauczyć się języka. Inna sprawa, że podstawy jak najbardziej da się w takim czasie przyswoić. Wystarczy to też, żeby wyrobić sobie zdanie na temat aplikacji i podjąć decyzję, czy warto za nią płacić, czy też nie.

Źródło: Babbel, dotRelations, informacja własna

