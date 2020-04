Stworzona przez Polaków gra Scottie Go! jest dostępna w 83 krajach, a edycja Dojo z powodzeniem jest wykorzystywana w kilkudziesięciu szkołach podstawowych w Polsce oraz Hongkongu. Teraz do jednego i drugiego możemy uzyskać dostęp zupełnie za darmo.

Scottie Go! Dojo za darmo – programowanie dla najmłodszych

To prezent od firmy BeCREO Technologies na ten trudny czas nauki zdalnej. Platforma Scottie Go! oraz aplikacja Scottie Go! Dojo są dostępne bezpłatnie dla szkół i uczniów – wystarczy się zarejestrować na tej stronie i odebrać darmowy kod licencyjny. Promocja trwa do 15 maja bieżącego roku, ale z samej usługi można korzystać bez opłat do końca sierpnia.

Co to jest Scottie Go! i jak pomaga uczyć się programowania?

Scottie Go! to gra kierowana do młodych osób na poziomie szkoły podstawowej, przygotowująca do nauki programowania. Nie tyle wymagająca wklepywania kolejnych linijek kodu i poznawania konkretnych komend, co ucząca logicznego myślenia i planowania potrzebnego do późniejszego pisania programów.

Polega to na tym, że uruchamiamy grę (Scottie Go! Dojo) na tablecie czy smartfonie i dowiadujemy się, na czym polega zadanie. Następnie układamy kod z klocków (możemy samodzielnie wydrukować zestaw 109 elementów), po czym skanujemy go, by zobaczyć, czy przygotowany przez nas „program” działa tak, jak powinien.

Aplikacja edukacyjna nie tylko dla przyszłych programistów

Aplikacja Scottie Go! Dojo jest w rzeczywistości kreatorem zadań, dostosowanym do zdalnej edukacji. Jest więc świetnym rozwiązaniem dla nauczycieli, chcących prowadzić kreatywne i angażujące dzieci zajęcia na odległość. Według mnie to świetna sprawa i aż żałuję, że czasy podstawówki mam już za sobą.

W każdym razie cieszy mnie widok, że przynajmniej nasze dzieci będą miały dobre narzędzia do rozwoju umiejętności, które bez wątpienia przydadzą im się w przyszłym życiu – nawet jeśli nie zostaną programistami.

Źródło: BeCREO Technologies, informacja własna

Czytaj dalej o zdalnej edukacji: