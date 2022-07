Przeszło Ci kiedykolwiek przez myśl, że być może pochodzisz z miasta, w którym urodził się znany na całym świecie naukowiec lub artysta? Jeśli tak, to w końcu powstała interaktywna mapa, która pozwala to sprawdzić.

Kto znany pochodzi z Twojego miasta? Sprawdź na mapie

Za przygotowanie tej interaktywnej mapy odpowiada Topi Tjukanov, który jest geografem i w Mapbox pełni funkcję starszego projektanta map. W wolnym czasie stworzył projekt, który pozwala sprawdzić najpopularniejsze (według Wikipedii) osoby pochodzące z każdego miasta.

rozwiń

Mapa dostępna jest pod tym linkiem lub klikając przycisk poniżej tekstu. Po jej uruchomieniu można wybrać wyświetlanie najbardziej znanych osobistości na podstawie kilku kategorii (lub wszystkich jednocześnie): kultura, odkrycia i nauka, przywództwo, sport.

Dla tych, którzy mają problem z poruszaniem się po mapach istnieje opcja przełączenia widoku nazwisk na nazwy miast - tak, aby wygodnie poruszać się po wybranym obszarze.

To jak, kto znany urodził się w Waszych miastach? Mnie najbliżej do Wisławy Szymborskiej. Niemniej, warto również zapoznać się z okolicznymi miastami - może akurat kilka kilometrów od Was mieszkał ktoś, kto zasłużył się nauce lub w sporcie, a do tej pory o tym nie wiedzieliście.

Dajcie znać w komentarzach, czego ciekawego dowiedzieliście się z mapy.

Źródło: The Verge, Twitter @tjukanov