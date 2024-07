Szwedzki serwis strumieniowy, oferujący dostęp do muzyki oraz podcastów w tym roku skończył 18 lat. Firma cały czas ma się dobrze - ciągle poszerza swoją ofertę, jak również udoskonala samą platformę. Co tym razem streamingowy gigant przygotował dla użytkowników?

Otóż firma umożliwiła osobom tworzącym podcasty na platformie Spotify, możliwość tworzenia ankiet oraz sekcji Q&A (pytań i odpowiedzi). Głównym celem powstania tych narzędzi jest zapewnienie twórcom nowych sposobów na interakcję z odbiorcami. Oznacza to jednocześnie, że użytkownicy będą przebywać częściej i dłużej w aplikacji.

Komentarze będą domyślnie prywatne (podobnie jak odpowiedzi w sekcji Q&A), więc twórcy będą mieli możliwość weryfikacji każdego wpisu, który chcą żeby się pojawił na ich stronie. Ponadto będą mogli oni zdecydować, czy komentarze będą dostępne dla całego kanału, czy tylko dla określonych materiałów. Oczywiście nowa funkcja jest opcjonalna - jeśli podcasterzy nie będą chcieli zezwalać na komentowanie, mogą zrezygnować z tej funkcji.

Choć z jednej strony nowe narzędzie może wydawać się zbędne, to warto wrócić do ostatniego zdania z pierwszego akapitu – Zaangażowana społeczność, to więcej odwiedzin, więcej osłuchanych reklam i/lub zainteresowanie się dodatkowymi materiałami. Także wielu twórców najprawdopodobniej skusi się na zastosowanie u siebie, zaproponowanych przez szwedzką firmę narzędzi.

A co Wy o tym sądzicie? Jak oceniacie nową opcję interakcji od Spotify? Piszcie!

Źródło: TheVerge, YouTube