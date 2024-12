Spór na linii Gamers Nexus i NZXT nadal trwa. Firma zajmująca się produkcją sprzętu dla graczy odniosła się do zarzutów, a Steve Burke dokonał analizy tej odpowiedzi. W dużym skrócie – Sprawa najprawdopodobniej nie zakończony się zbyt szybko.

Ostatnio pisaliśmy o tym, że Gamers Nexus (który posiada kanał na platformie YouTube) popełnił ponad godzinny film w sprawie oferty Flex Gaming PC należącej do NZXT. Usługa ta (w założeniach) polega na wynajmie komputerów do gier w formie abonamentowej. Producent sprzętu w cenie miał zapewniać po swojej stronie cykliczną modernizacje podzespołów i wsparcie. Okazało się jednak, iż Steve Burke miał masę zastrzeżeń do oferty NZXT – odsyłamy do poprzedniego artykułu.

W zeszłym tygodniu CEO NZXT poinformował, że zamierza zbadać i wyjaśnić kwestie dotyczące programu Flex Gaming PC oraz podjąć niezbędne działania w kontekście prezentacji i opisu samej oferty. No i w sumie tyle – Żadnych przeprosin, czy odniesienia się do konkretnych zarzutów. Co prawda firma już zaktualizowała specyfikacje i wyniki wydajności dla swoich urządzeń, jednocześnie Gamers Nexus poinformował, iż nadal zauważa nieścisłości na stronie oferty NZXT. Zwrócił uwagę chociażby na nadal pojawiające się niespójne wyniki FPSów czy sekcję FAQ – Ta nadal sugerowała, że wersja sprzedażowa komputera „Player: Three Prime” wykorzystuje kartę graficzną RTX 4090 (pomimo, że specyfikacja tego PC mówiła co innego).

W specyfikacji już jest poprawna karta (RTX 4080 Super), ale w sekcji FAQ nadal widnieje RTX 4090

W związku z powyższym Gamers Nexus opublikował kolejny film, w którym dekonstruuje materiał z udziałem CEO NZXT, dotyczący programu zakupowego i wynajmu komputerów Flex Gaming PC. Steve Burke wspomina w materiale, że firma nadal wprowadza klientów w błąd, pomimo zmian wprowadzonych w odpowiedzi na jego poprzedni film (w którym nazwał cały program „oszustwem”).

Gamers Nexus przedstawia kolejne zarzuty dotyczące programu wynajmu firmy. Zwraca uwagę chociażby na opłaty za uszkodzenia zwracanego sprzętu w wyniku jego „niewłaściwego zapakowania” - Te potrafią przekraczać wartość oferowanych komputerów. Ponadto choć przedsiębiorstwo zapewniało, że „wycofała wszystkie reklamy Flex prowadzone przez influencerów” to te nadal można spotkać w sieci. NZXT po kolejnym filmie Gamers Nexus ponownie nabrało wody w usta…

Steve Burke ponadto poinformował, że pracuje nad głębszym dochodzeniem, gdyż ​​otrzymał „wiele bardzo niepokojących poszlak” od byłych pracowników i klientów. Także pozostaje czekać na dalszy rozwój wydarzeń.

Źródło: The Verge, YouTube (Gamers Nexus), NZXT