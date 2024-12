Sposób działania Google się zmieni. I to mocno, ale czy na plus?

To już pewne - CEO Google potwierdza wielkie zmiany w Wyszukiwarce. Zmieni się nie tylko ona, ale (być może) także sam sposób korzystania z internetu.

Podczas wydarzenia New York Times DealBook Summit Sundar Pichai (obecny szef Google) zapowiedział rewolucyjne zmiany. Wygląda na to, że dotkną naprawdę wielu osób - chodzi o wyszukiwarkę Google. Amerykański gigant powalczy z Microsoftem i OpenAI.

Wyszukiwarkę Google czeka prawdziwa rewolucja

Choć od debiutu Wyszukiwarki Google 25 lat temu sporo się zmieniło, wciąż działa w dość prosty sposób. Wkrótce powinno się to jednak zmienić. Sundar Pichai potwierdza, że Google ma już nie tylko po prostu wyszukiwać informacje w sieci, a zostanie o wiele potężniejszym narzędziem.

Dzięki Wyszukiwarce, napędzanej sztuczną inteligencją Gemini AI, rozwiążemy złożone problemy. Google ma przy tym pozostać narzędziem bardzo intuicyjnym i dostępnym dla każdego. Przetwarzanie wiedzy będzie się natomiast odbywało w nowy, znacznie bardziej zaawansowany sposób. Możesz już zobaczyć nasze porównanie Google Asystenta do Gemini - wrażenia redaktora Mirona Nurskiego pozwolą lepiej poznać oba narzędzia.

Sundar Pichai w Nowym Jorku odniósł się również do trwającej konkurencji z inną firmą z USA - Microsoftem. Nawiązał do ich współpracy z OpenAI (twórcy ChatGPT). CEO Google jest przekonany, że jego marka zdobędzie przewagę, co pokazało już nasze porównanie Google i Bing.

Idą zmiany

Jeśli wierzyć zapewnieniom szefa firmy, zmiany w Wyszukiwarce Google będą prawdziwą rewolucją. Dla użytkowników powinny okazać się korzystne. sprawdzanie informacji w sieci będzie bardziej intuicyjne, a wyszukiwanie informacji - szybsze. Ciężko jednak powiedzieć, czy nie ucierpi na tym rzetelność informacji. Dziś twórcy treści stają na głowie, aby dostarczyć czytelnikom wysokiej jakości informacje, nierzadko wynikające z własnego doświadczenia. Wkrótce zamiast tego być może uzyskamy natomiast porady wygenerowane przez AI. Być może Google znajdzie jednak rozwiązanie dla tego problemu, na przykład pozwalając użytkownikowi Wyszukiwarki samodzielne sprawdzenie źródeł.

Z pewnością zmienią się natomiast interakcje między użytkownikiem a Wyszukiwarką Google. Nie będzie to już jedynie miejsce do szybkiego wyszukania strony z interesującą nas treścią, a następnie przejściem do niej. Być może więcej działań odbędzie się jeszcze w samej Wyszukiwarce, bez przechodzenia na docelową stronę.

Źródło: InnoGyan