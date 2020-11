W RTV Euro AGD trwa wielka wyprzedaż – z okazji Black Friday, ale też 30. urodzin sieci sklepów. Przyjrzeliśmy się ofertom i choć nie wszystkie nas przekonały, wybraliśmy kilka, które mogą cię zainteresować.

Euro Black Friday – oferta 30-lecia

W tym roku Black Friday wygląda zupełnie inaczej, bo też wątpliwe, by rządowe obostrzenia pozwoliły nam ruszyć do sklepów na poszukiwania wyjątkowo dobrych ofert. W wielu miejscach promocyjne akcje rozpoczęły się wcześniej i RTV Euro AGD nie jest wyjątkiem. W tym sklepie wyprzedaż jest jeszcze większa, bo świętowanie potęgują (obchodzone w tym roku) 30. urodziny sieci. Jest z czego wybierać.

Największe przeceny czekają na ciebie wśród sprzętu AGD – zarówno tego mniejszego, jak i większego. Możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy na zakupie urządzeń, które potem pozwolą ci zaoszczędzić sporo czasu (a przy okazji też przyjemnie ten czas spędzić). Zresztą zobacz…

Roomba w wyjątkowo dobrej cenie!

To, że chcesz mieć w domu posprzątane, nie jest jednoznaczne z tym, że chcesz sprzątać. Co najlepsze – nie musisz tego robić. W końcu po coś powstały odkurzacze automatyczne. Jeden z nich – i to taki, na którym naprawdę można polegać – jest właśnie dostępny w promocyjnej ofercie w RTV Euro AGD. Mowa konkretnie o iRobot Roomba i7+ za 3099 złotych (taniej o 400 zł). To bardzo dobra cena, biorąc pod uwagę, że urządzenie potrafi samo poruszać się po pomieszczeniach, dobierać optymalne parametry działania i usuwać nawet ten brud, którego nie widzisz z miejsc, do których nie sięgasz. Wszystko robi samo – no chyba, że chcesz inaczej, to nie będzie oponować.

Pierz i prasuj jak szef

W czasie, gdy Roomba będzie przemierzać kolejne centymetry podłogi, możesz nastawić pranie. W tym celu pomocna może być pralka Beko WRS5511BWW za 899 złotych (taniej o 200 zł). Jest kierowana do mniej wymagających użytkowników, ale i tak oferuje szeroki wybór programów i czytelnie opisane menu. W jej bębnie mieści się 5 kilogramów wsadu, który jest skutecznie prany i wirowany z prędkością dochodzącą do 1000 obrotów na minutę. Wśród jej atutów znajdują się również: stosunkowo cicha praca oraz technologia AquaFusion, pozwalająca ograniczyć wykorzystanie detergentów.

A gdy już się popierze, to nadejdzie czas, by poprasować. Tefal Liberty SV7030 za 349 złotych (taniej o 100 zł) sprawdzi się w tej roli wyśmienicie. To nie jest zwykłe żelazko, lecz stacja pary, zapewniająca jeszcze większą skuteczność i jeszcze większą wydajność. Dzięki niej prasowanie będzie przyjemnością – nawet w przypadku tych bardziej opornych materiałów i sporych stert ubrań. Nie bez znaczenia jest również to, że stopa została pokryta warstwą ceramiczną, co gwarantuje nie tylko gładki ślizg, ale również wysoką odporność na zarysowania oraz łatwość czyszczenia.

Najpierw praca, potem przyjemności

Wszystko gotowe? W takim razie czas na zasłużoną filiżankę pysznej kawy. Bez trudu przygotujesz ją sobie, gdy w twoim domu stanie ekspres Philips LatteGo EP5334/10 za 2090 złotych (taniej o 409 zł). Jest wygodny w użytkowaniu, a równocześnie ma bardzo duże możliwości. Kilka kliknięć i po chwili w twojej filiżance pojawia się espresso, americano, kawa z mlekiem, cappuccino czy latte macchiato. Samodzielnie dobierasz grubość zmielenia kawy, proporcje czy temperaturę, aby cieszyć się dokładnie takim napojem, na jaki masz ochotę. Gdy już skomponujesz ideał, możesz go zapisać i później przygotowywać za pomocą jednego przycisku.

Oczywiście lista przecenionych produktów jest znacznie większa. Zobacz je wszystkie na stronie promocji w RTV Euro AGD.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.