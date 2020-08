Jakie dyski SSD cieszą się największym zainteresowaniem? Branża ciągle ewoluuje, więc w ostatnich miesiącach można było zaobserwować zmiany na rynku nośników półprzewodnikowych.

Dyski SSD zdążyły zadomowić się w naszych komputerach i laptopach, więc chyba już nikt nie wyobraża sobie nowego sprzętu bez takiego nośnika. Zmieniają się jednak preferencje klientów – potwierdzają to badania rynku dysków SSD w Polsce, które przeprowadziła firma badawcza GfK Polonia na zlecenie Samsung Electronics Polska.

Ostatni rok był bardzo burzliwy na rynku nośników półprzewodnikowych - mimo spadku liczby sprzedanych dysków o prawie 12 proc., wartość polskiego rynku SSD wzrosła o 3 proc. (wpływ na to ma wzrost zainteresowania pojemniejszymi i droższymi modelami). Warto zauważyć, że polski rynek jest mocno rozdrobiony (podobnie zresztą jak rynek globalny) i podzielony pomiędzy kilku głównych konkurentów - udziały w przychodach firmy Samsung na przestrzeni 12 miesięcy (od czerwca 2019 do czerwca 2020) wyniosły 24 proc..

Polacy coraz chętniej wybierają szybkie dyski M.2 NVMe

Badania pokazały wyraźny trend odchodzenia od tradycyjnych dysków 2,5 cala – w ujęciu rocznym (od czerwca 2019 do czerwca 2020) ich sprzedaż spadła o ponad 7 punktów procentowych. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się natomiast szybsze modele M.2 korzystające z technologii NVMe (tutaj liczba sprzedanych nośników wzrosła o 24 proc.). W czerwcu tego roku dyski w tej technologii odpowiadały za 26 proc. wszystkich przychodów płynących ze sprzedaży SSD.

Według firmy Samsung, trend ten będzie się pogłębiać i do końca roku modele NVMe będą odpowiadały za 30 proc. sprzedaży wszystkich sprzedanych dysków w Polsce.

Pojemne dyski zyskują na popularności

Kolejna ciekawostka dotyczy pojemności wybieranych dysków. Okazuje się, że w obszarze dysków o małych pojemnościach widoczny jest trend spadkowy – w przypadku modeli o pojemności poniżej 240 GB w skali roku (styczeń – czerwiec 2019 do styczeń – czerwiec 2020) sprzedaż spadła o 42 proc. (obecnie stanowi zaledwie 13 proc. wszystkich sprzedawanych modeli), a w przypadku modeli o pojemności 240 – 480 GB sprzedaż spadła o ponad 22 proc..

Łatwo więc można wywnioskować, że Polacy coraz chętniej wybierają SSD o większej pojemności. Dynamiczny wzrost widoczny jest w przypadku nośników o pojemności 480 GB – 1 TB, które stają się nowym standardem i stanowią obecnie niemal 36 proc. sprzedaży ilościowej odpowiadając za 42 proc. przychodów. W przypadku jeszcze pojemniejszych modeli (1 TB i więcej) także widać wzrost zainteresowania – w czerwcu takie modele stanowiły niemal 11 proc. sprzedaży ilościowej (co oznacza wzrost rok do roku o 93 proc.) i odpowiadały za prawie 26 proc. przychodów.

Widoczny trend jest zbieżny z działaniami naszej firmy, która od kilku lat konsekwentnie stawia na produkcję i sprzedaż dysków o dużej pojemności. Postępująca cyfryzacja i dynamiczny rozwój technologii sprawiają, że gry czy materiały wideo zajmują coraz więcej miejsca. Obecnie nie dziwi sytuacja, w której gra wymaga od nas nawet 200 GB wolnej przestrzeni dyskowej, a w dobie rosnącej rozdzielczości i jakości treści, materiały graficzne zwiększają swoją pojemność nawet czterokrotnie w odniesieniu FHD vs 4K. W niedalekiej przyszłości ilość potrzebnej pamięci gwałtownie wzrośnie na potrzeby materiałów i plików w rozdzielczości 8K. Aby zaspokoić rosnące wymagania użytkowników, firmy decydują się m.in. na produkcję dysków o większych pojemnościach, w tym bazujących na technologiach pozwalających zapisać więcej bitów w jednej komórce pamięci. Przykładowo Samsung w tym miesiącu wprowadzi do sprzedaży dysk SSD w technologii QLC, który będzie miał pojemność aż 8TB. – skomentował Konrad Arseniuk

Przenośne dyski – wybieramy coraz pojemniejsze

Jak to wygląda w przypadku przenośnych dysków? Okazuje się, że sprzedaż takich konstrukcji mocno wzrasta – na przestrzeni 12 miesięcy wartość wzrosła o 63 proc., natomiast w ujęciu ilościowym zanotowano wzrost aż o 76%.

Warto jednak zauważyć, że coraz chętniej wybierane są wersje o większych pojemnościach. W przypadku modeli od 480 GB do 1000 GB wzrost wyniósł ponad 90 proc., w przypadku modeli o pojemności od 1 do 2 TB było do 134%, a w przypadku modeli o pojemności od 2 do 4 TB zanotowano wzrost wartości sprzedaży aż o 171 proc. (!). Urządzenia poniżej 250 GB zanotowały spadek sprzedaży.

Źródło: Samsung

