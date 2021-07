Konsole do gier

Mimo niedoborów w sklepach, mimo skromnej liczby nowych gier AAA, konsola PlayStation 5 zanotowała świetny start. Lepszy niż którakolwiek z poprzedniczek.

PlayStation 5 już w rękach 10 mln graczy

Jeśli chodzi o oficjalne informacje na temat wyników sprzedaży PlayStation 5, producent nie był szczególnie wylewny. Jakiś czas temu ujawnił jednak, że do końca zeszłego roku sprzedano 4,5 mln egzemplarzy konsol PlayStation 5. Dziś przyszła pora na aktualizację danych.

I bezsprzecznie mogą one cieszyć cały obóz Sony. Okazuje się bowiem, że do 18 lipca 2021 roku na całym świecie klientów znalazło ponad 10 milionów konsol PlayStation 5. Tym samym można, a nawet należy mówić, że jest to najszybciej sprzedająca się konsola w historii tego producenta.

Dostępność PlayStation 5 ma wyglądać lepiej

Trudno nie zgodzić się przy tym z głosami, że wynik mógłby być jeszcze lepszy gdyby nie czas, w jakim doszło do premiery PlayStation 5. Podobnie jak wielu innych producentów, Sony padło ofiarą pandemii i niedoboru podzespołów. O problemach z dostępnością obydwu wariantów PlayStation 5 mówiono wiele, wciąż jest to zresztą aktualny temat. Poprawa tej sytuacji to teraz jeden z ważniejszych celów Sony.

„Nie mogę wystarczająco wyrazić wdzięczności, jaką czujemy do naszej pełnej pasji społeczności fanów PlayStation, którzy tak przyjęli PS5, oraz partnerów zajmujących się tworzeniem i dystrybucją, którzy wnoszą tak niesamowite wrażenia z gier na nasze platformy. Chociaż PS5 dotarło do większej liczby klientów niż jakakolwiek z naszych poprzednich konsol w takim samym czasie, wciąż mamy przed sobą dużo pracy, ponieważ popyt na PS5 nadal przewyższa podaż. Chcę, aby gracze wiedzieli, że wciąż stawiamy czoła wyjątkowym wyzwaniom na całym świecie, które mają wpływ na naszą branżę i wiele innych, ale poprawa poziomu zapasów pozostaje najwyższym priorytetem dla SIE.” - Jim Ryan, prezes i dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment

Jesteście w gronie tych, którzy zdecydowali się na zakup PlayStation 5 i mieli to szczęście, że trafili na dostępne egzemplarze?

Źródło: Sony