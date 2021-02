Do tej pory pojawiały się jedynie nieoficjalne informacje na temat wyników sprzedaży PlayStation 5. Sam producent pochwalił się tylko, że debiut PlayStation 5 był największą premierą konsoli w jego historii. Teraz wreszcie przedstawił konkretne liczby i trzeba przyznać, że robią one wrażenie.

Publikując sprawozdanie finansowe za ostatni kwartał podano, że od 13 listopada do 31 grudnia do sklepów trafiło 4,5 mln egzemplarzy konsol PlayStation 5. I chociaż zazwyczaj nie jest to wynik równy sprzedaży, w tym przypadku mowa o jednym z wyjątków. Powszechnie znane są bowiem ogromne problemy z dostępnością, konsol PlayStation 5 brakuje, a wszystkie dodatkowe sztuki pojawiające się w ofertach wybranych sprzedawców cały czas wyprzedawane są na pniu. Jeśli chodzi natomiast o PlayStation 4, to do sklepów trafiło 1,4 mln sztuk, ale w ciągu całego ostatniego kwartału. Widać zatem, że zdecydowana większość graczy nastawiona jest już na nową generację.

Jednocześnie padały stwierdzenia, że ceny konsol PlayStation 5 zostały ustalone na niższym poziomie względem tego ile kosztowało firmę wyprodukowanie i dostarczenie ich do sklepów. Oznacza to, że ​​są sprzedawane ze stratą, co daje kolejny argument na poparcie nie od dziś pojawiającej się tezy, że producenci konsol zarabiają nie na sprzęcie, ale na grach i usługach.

Potwierdza to również ogólna kondycja działu gier Sony, dla którego ostatni kwartał był rekordowy pod względem przychodów. Między innymi dzięki 103,7 mln sprzedanych gier na PlayStation 5 i PlayStation 4. Świetnie ma się też PlayStation Plus, liczba abonentów wzrosła do 47,4 mln. Ponad 87% posiadaczy PlayStation 5 decyduje się na członkostwo w tym programie.

Worth noting that this was Sony's best quarter ever for its games division.



This fiscal year will also be Sony's best ever for gaming in terms of revenue and profit.



Their forecast was also increased for the full fiscal year, mostly due to strong software / network sales. https://t.co/yaRRqhiww1