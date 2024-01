Poprzedni rok był jedynym od czasu premiery pierwszej generacji iPada, w którym nie pojawił się żaden nowy model tabletu marki Apple. Trudno jednoznacznie wskazać, dlaczego tak się stało. Możemy się jedynie domyślać.

Pierwszy iPad zadebiutował w 2010 roku

Przypomnijmy, że pierwsza generacja iPada pojawiła się na rynku w 2010 roku. Od tamtej pory co roku pojawiał się co najmniej jeden nowy model, a w latach 2020 – 2022 Apple zaprezentowało ich aż dwanaście.

Ostatnia premiera tabletu marki Apple odbyła się w październiku 2022 roku, wtedy to zadebiutowały dwa iPady Pro 6. generacji oraz iPad 10.generacji. Warto jeszcze przypomnieć, że w październiku 2023 roku firma wypuściła nowy rysik Apple Pencil z portem USB-C. To akcesorium do tabletów tej marki, co najprawdopodobniej oznacza, że historia tych urządzeń jeszcze się nie zakończyła.

Trudno jednoznacznie wskazać dlaczego firma zdecydowała się na wstrzymanie kolejnych premier swoich tabletów. Jedną z przyczyn może być wysoki stopień nasycenia rynku tymi urządzeniami. iPady to solidne i wydajne urządzenia, które mogą pochwalić się długim okresem wsparcia. Jednak ich cena jest dużo wyższa od propozycji konkurencji. Za najtańszego obecnie iPada 9. generacji zapłacić trzeba 1799 złotych.

Dla porównania, najtańsze modele tabletów takich marek jak chociażby Lenovo czy Samsung kosztują sporo poniżej 1000 złotych. Do tego dochodzi fakt, że tablety nie są raczej urządzeniami pierwszej potrzeby, więc zakup kolejnego modelu nie jest dla konsumentów priorytetem.

Wspomnijmy też o krytyce, która spotkała złożoność modeli tabletów Apple oraz o pytaniach dotyczących kierunku rozwoju systemu iPadOS. Być może firma chce zmienić swoją politykę związaną z tą kategorią urządzeń.

Nowe iPady w 2024 roku

Analitycy sugerują, że w tym roku odświeżone zostaną wszystkie modele iPadów – podstawowy, mini, Air oraz Pro. Jeśli doniesienia o większym iPadzie Air z 12,9-calowym wyświetlaczem się sprawdzą, to w tym roku może pojawić się aż sześć nowych modeli.

Zdjęcie: archiwum własne