350 milionów dolarów na Star Citizen

Już 350 milionów dolarów zasiliło budżet Star Citizen (to mniej więcej tyle, ile wydano na każdą z trzech części filmowych Avengersów). To czyni ją najdroższą grą w historii i zarazem największym hitem crowdfundingu. Do zbiórki dorzuciły się już ponad trzy miliony osób. Dla porównania Final Fantasy VII pochłonęło 145 milionów dolarów, GTA 5 – 265 milionów dolarów, a Wiedźmin 3 – 300 milionów… złotych.

Zbiórka na Star Citizen jest też jedną z najdłużej trwających kampanii crowdfundigowych, jako że ruszyła ona ponad osiem lat temu. Nie dziwi więc, że wielu zwątpiło już w to, że gra kiedykolwiek się ukaże – szczególnie, że nie znamy nawet przybliżonej daty premiery, a sama produkcja wciąż znajduje się na etapie „alpha”. Mało tego, twórcy nie ukrywają, że do końca tego roku nic się w tej kwestii nie zmieni.

W Star Citizen można już grać. Ale premiery nie widać

Faktem jest jednak, że części gry są sukcesywnie udostępniane graczom, więc nie jest tak, że Star Citizen nie powstaje. Jak najbardziej da się grać – trochę na zasadach wczesnego dostępu. Trzeba też pamiętać, że jest to niezwykle ambitny projekt, którego skala przekracza wszystko, co do tej pory widzieliśmy. A przynajmniej takie są zapowiedzi.

Podczas gdy niemała grupa osób straciła już zaufanie do twórców Star Citizen, nie brakuje też takich, którzy wciąż wierzą w ten projekt. Ba – zainteresowanie nim nie spada, a rośnie. Z obliczeń serwisu Polygon wynika, że 2020 rok był w ogóle najbardziej udanym – budżet w ciągu tych dwunastu miesięcy wzrósł aż o 77 milionów dolarów.

A jak to wygląda u ciebie? Czy dorzuciłeś się do zbiórki i czy wierzysz w to, że Star Citizen w pełnej wersji ujrzy kiedykolwiek światło dzienne?

