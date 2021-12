Zapowiedziany na początku lipca dodatek do Star Wars: The Old Republic miał zadebiutować już w przyszłym tygodniu. Z uwagi na opóźnienie premiery, zagrać w nią będzie można dopiero w przyszłym roku.

Star Wars: The Old Republic zadebiutowało w 2011 roku i jest dostępne jedynie na PC. Fani Gwiezdnych Wojen, którzy czekają na rozszerzenie do tej gry, czyli Legacy of Sith, będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Tytuł miał pojawić się już w przyszłym tygodniu, 14 grudnia, jednak niestety, kierownik projektu Keith Kanneg ogłosił, że data ta została zmieniona.

Twórcy potrzebują trochę więcej czasu

Keith Kanneg oznajmił, iż zespół ciężko pracował nad grą, jednak w miarę zbliżania się daty premiery okazało się, że konieczne jest przełożenie debiutu:

Skupiamy się na dodatkowych testach w wielu obszarach, które zmieniliśmy w trakcie gry, aby zapewnić pożądane wrażenia i takie, na które zasługujesz. Ponadto, podczas naszego publicznego serwera testowego (PTS) Wasze opinie były nieocenione, pomagając nam w kształtowaniu tego rozszerzenia.

Premiera została przełożona na 15 lutego 2022 roku.

Źródło: swtor.com