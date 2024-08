Heroes of Might and Magic wraca po dziesięciu latach przerwy. Kolejna odsłona to Olden Era i już na pierwszy rzut oka widać, że będzie to produkcja sięgająca do korzeni serii. Fani legendarnej trzeciej odsłony będą zachwyceni.

Powrót do korzeni w wykonaniu Ubisoft to nie tylko Assassin’s Creed Mirage, ale również Heroes of Might and Magic: Olden Era. Po dziesięciu latach przerwy otrzymamy nową grę z tej serii, a ta zapowiada się nadzwyczaj ciekawie.

Heroes of Might and Magic: Olden Era na zwiastunie

Pierwszy zwiastun Heroes of Might and Magic: Olden Era dobitnie podkreśla chęć powrotu do korzeni. Skojarzenia z trzecią częścią gry są jak najbardziej słuszne. Powraca nawet turowy system walk, będący niemal wizytówką Heroes of Might and Magic.

Za projekt odpowiada studio Unfrozen, zaś wydawcą jest rzecz jasna Ubisoft. Premiera Heroes Might and Magic: Olden Era (wczesny dostęp) zaplanowana jest na drugi kwartał 2025 r. Faza wczesnego dostępu ma potrwać około roku.

Rozgrywka w Heroes of Might and Magic: Olden Era

Rozgrywka pozwoli pokierować sześciowa frakcjami:

Świątynia (klasyczni rycerze)

Nekropolia (nieumarli i wampiry)

Domena sylwańska (siły natury i wróżki)

Loch (mroczne elfy i istoty podziemia)

Rój (demoniczne insektoidy)

szósta frakcja pozostaje zagadką - poznamy ją bliżej premiery

Przewidziano tryb dla pojedynczego gracza jak i multiplayer. Jeśli chodzi o fundamenty rozgrywki, to nie ma żadnej rewolucji, więc nadal gracze będą konsekwentnie ulepszać swoje zamki za pomocą zdobytych surowców, by ostatecznie triumfować. Dajcie koniecznie znać w sondzie, co sądzicie o Heroes of Might and Magic: Olden Era!

Źródło: Ubisoft, Steam