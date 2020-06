Star Wars: Squadrons pozwoli nam zasiąść za sterami kultowych myśliwców ze świata Gwiezdnych wojen i wziąć udział w niezliczenie wielu kosmicznych bitwach. Pozwoli, o ile mamy konsole albo pecety spełniające wymagania. No właśnie, jakie one są?

Poznaliśmy oficjalne wymagania Star Wars: Squadrons – zapowiedzianej dopiero co gry akcji, pierwszej od kilkunastu lat koncentrującej się na kosmicznych pojedynkach w świecie Gwiezdnych wojen. W najnowszym dziele studia EA Motive z Montrealu czekać będzie na nas kampania fabularna, jak również kilka różnych trybów wieloosobowych, w których mierzyć ze sobą będą się piloci Nowej Republiki oraz Imperium.

„Elektronicy” przygotowali trzy przykładowe konfiguracje, uwzględniając zarówno wersję standardową, jak i tę przeznaczoną na gogle VR. W tym pierwszym przypadku wystarczy nam procesor pokroju Intel Core i5-7600, 8 GB pamięci RAM i grafika na poziomie GTX 660, w drugim zaś nie obejdzie się bez i-siódemki, 16 GB RAM-u i karty z rodziny GTX 1000. Chcecie konkretów? Zajrzyjcie na poniższe listy…

Sprawdź, czy ruszy ci Star Wars: Squadrons – wymagania sprzętowe

Wymagania minimalne dla wersji standardowej:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5-7600 lub AMD Ryzen 3 1300X

lub AMD Ryzen 3 1300X Pamięć: 8 GB RAM i 30 GB miejsca na dysku

i 30 GB miejsca na dysku Karta graficzna: GeForce GTX 660 lub Radeon HD 7850

Wymagania zalecane dla wersji standardowej / minimalne dla wersji VR:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7-7700 lub AMD Ryzen 3 3200G

lub AMD Ryzen 3 3200G Pamięć: 16 GB RAM i 30 GB miejsca na dysku

i 30 GB miejsca na dysku Karta graficzna: GeForce GTX 1060 lub Radeon RX 480

Wymagania zalecane dla wersji VR:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7-7700 lub AMD Ryzen 3 3200G

lub AMD Ryzen 3 3200G Pamięć: 16 GB RAM i 30 GB miejsca na dysku

i 30 GB miejsca na dysku Karta graficzna: GeForce GTX 1070 lub Radeon RX 570

Teraz tylko czekać na premierę, czyli do…

Jeśli wasze komputery są gotowe, to możecie spokojnie czekać, a jeżeli potrzebne są modernizacje, to macie na nie jeszcze trochę czasu – premiera odbędzie się 2 października 2020 roku. Dodajmy, że gra Star Wars: Squadrons zmierza nie tylko na pecety, ale też na konsole PlayStation 4 i Xbox One, a w późniejszym terminie dotrze także na PlayStation 5 i Xbox Series X.

Źródło: EA, Dark Side of Gaming

Czytaj dalej o grach: