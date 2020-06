Fani gier z gatunku RTS nie są zasypywani lawiną nowości, ciekawie zapowiadające się tytuły nie przechodzą zatem be echa. Iron Harvest to jeden z nich, a w celu skonfrontowania obietnic twórców z rzeczywistością nie potrzeba będzie zakupów.

Iron Harvest można będzie sprawdzić przed premierą

Przedstawiciele studia KING Art Games ujawnili kilka nowych, ważnych informacji związanych z grą Iron Harvest, która intryguje już od pierwszych zapowiedzi. Przede wszystkim warto odnotować nowy zwiastun potwierdzający datę premiery wersji PC, którą zaplanowano na 1 września tego roku.

Jeśli dotychczasowe materiały nie wyglądały dla kogoś w pełni przekonująco to drugą ważną informacją jest zapowiedź wersji demo. Iron Harvest można będzie przetestować lada dzień, demo trafi bowiem na Steam już 16 czerwca. Trzeba jednak zaznaczyć, że będzie ograniczone czasowo, do 22 czerwca. Da dostęp do wybranych map w trybach Potyczki oraz Wyzwania.

Edycja kolekcjonerska Iron Harvest ujawniona

A jeśli już ktoś po przyjrzeniu się rozgrywce w wersji demo przekona się do zakupu, być może od razu zechce sięgnąć po edycję kolekcjonerską. Jej zawartość prezentuje się następująco:

gra Iron Harvest w limitowanym wydaniu pudełkowym

figurka Pkp 17 Eisenhans

ścieżka dźwiękowa z gry na płycie CD, napisana przez Adama Skorupę (pracował m. in. przy grach Wiedźmin oraz Shadow Warrior)

artbook – 80 stron grafik autora uniwersum 1920+, Jakuba Różalskiego

steelbook

dwustronny plakat z unikalną grafiką

Zamówienia przedpremierowe na edycję kolekcjonerską Iron Harvest już wkrótce wystartują w polskich sklepach.

Na koniec wypada zaznaczyć, iż gra ma pojawić się również na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. W przypadku tych platform nie ustalono jednak jeszcze dokładnej daty premiery.

Źródło: Deep Silver

