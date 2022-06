Długo czekamy na Starfield, ale wygląda na to, że warto. Wreszcie przedstawiono fragmenty rozgrywki. I to obszerne – cały materiał trwa piętnaście minut.

Konferencja Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 zaczęła się od mocnego uderzenia (prezentacji Redfall) i jeszcze mocniejszym uderzeniem się zakończyła. Wreszcie zobaczyliśmy konkretny kawał rozgrywki ze Starfield – jednej z najgorętszej gry na horyzoncie i prawdopodobnie najbardziej ambitnej produkcji w historii studia Bethesda.

Starfield - pierwsze konkretne spojrzenie na grę

Przedstawiony materiał trwa piętnaście minut. Najpierw mamy zwiastun, później gameplay z omówieniem. Pierwszy fragment przedstawia księżyc Kreet – to tutaj rozpoczyna się nasza przygoda w Starfield. Widzimy tu, jak wygląda eksploracja i walka. W drugim fragmencie trafiamy na Nową Atlantydę, gdzie widzimy bardziej fabularną i narracyjną stronę rozgrywki w Starfield.

Następnie możemy rzucić okiem na system tworzenia postaci: wybieramy pochodzenie i umiejętności, a także wygląd i cechy. Widzimy również budowanie osady, modyfikację narzędzi, jak również tworzenie statku kosmicznego. Na koniec pokazano nam eksplorację kosmosu, a każdy obiekt w systemie będzie można odwiedzić i zwiedzić. Skala projektu jest olbrzymia!

Krótko mówiąc: będzie co robić, nawet poza głównymi elementami rozgrywki, a czeka nas przecież sporo niemało walki i mnóstwo wątków fabularnych do poznania. To co… – oglądamy?

Zobacz prezentację Starfield (gameplay trailer z omówieniem):

I jak ci się podoba to, co dane nam było zobaczyć? Czy ten gameplay sprawił, że jeszcze bardziej czekasz na Starfield czy też skłaniasz się ku opcji, że raczej sobie ten tytuł odpuścisz? Zapraszamy do dyskusji w sekcji komentarzy.

Premiera Starfield już w 2023 roku

Na koniec dodajmy, że Starfield zadebiutuje na PC i Xboksach już w przyszłym roku. W dniu premiery trafi też do usługi Xbox Game Pass.

Źródło: Xbox, informacja własna