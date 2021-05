SpaceX pochwalił się, że dotarło do niego już ponad 500 tysięcy zamówień na usługę Starlink. Satelitarny Internet Elona Muska cieszy się więc olbrzymim zainteresowaniem i jest tak nawet pomimo stosunkowo wysokich kosztów. Sam pierwszy miesiąc korzystania z niego kosztuje blisko 3000 złotych, a za każdy kolejny trzeba będzie płacić abonament w wysokości 449 złotych.

Only limitation is high density of users in urban areas. Most likely, all of the initial 500k will receive service. More of a challenge when we get into the several million user range.