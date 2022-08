Studio Illfonic ujawniło datę premiery Ghostbusters: Spirits Unleashed. Kiedy można będzie zagrać i dla kogo to kusząca perspektywa?

Data premiery Ghostbusters: Spirits Unleashed ujawniona

Ghostbusters: Spirits Unleashed to jedna z tych gier, które powstają w sporej ciszy. Prawdopodobnie jednak teraz będziemy słyszeć o niej częściej, ponieważ ogłoszenie daty premiery powinno stanowić początek kampanii reklamowej.

Ale zacznijmy od najważniejszego. Ghostbusters: Spirits Unleashed trafi w ręce zainteresowanych graczy jesienią, 18 października. Gra zmierza na PC (będzie oferowana za pośrednictwem Epic Games Store) oraz konsole Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 i PlayStation 5. Ogłoszenie zbiegło się ze startem przedsprzedaży, decydujący się na nią mogą odebrać kilka przedmiotów do wykorzystania w trakcie rozgrywki.

rozwiń

O co chodzi w Ghostbusters: Spirits Unleashed?

Nad Ghostbusters: Spirits Unleashed pracuje studio IllFonic. To już dość doświadczona ekipa, która ma w dorobku między innymi Predator: Hunting Grounds i Friday the 13th: The Game. To produkcje rozpoznawalne, ale oceniane dość przeciętnie. Czy tym razem będzie lepiej?

Ghostbusters: Spirits Unleashed to gra akcji, ale trzeba zaznaczyć, że nastawiona przede wszystkim na rywalizację wieloosobową. Jak zawsze dla jednych będzie to atut, ale znajdą się również tacy, którzy z racji takiej formuły rozgrywki nie będą nią zainteresowani. Można będzie grać jako duch lub jeden z czterech pogromców duchów. Ten pierwszy będzie korzystał głównie ze swoich zdolności (np. teleportacji), „ekipa sprzątająca” przeciwstawi temu różnego rodzaju gadżety (np. miernik PKE czy pułapka na duchy). Alternatywnie zamiast rozgrywki w sieci można będzie zmierzyć się (i wspomóc) sztuczną inteligencją.

Co z otoczką całości? Gra wedle oficjalnego oznaczenia nadaje się dla graczy od 10 lat, a więc nie należy spodziewać się większej dawki brutalności. Najwięcej wyjaśni zresztą poniższy, nowy materiał wideo z fragmentami rozgrywki.

Nadmieńmy jeszcze, że wkrótce powinno pojawić się ogłoszenie edycji kolekcjonerskiej. Ciekawe, jakie gadżety zostaną do niej dodane. Macie jakieś typy?

Ghostbusters: Spirits Unleashed - gameplay

Źródło: Ghostbusters News, @Ghostbusters