"Wolverine" na PS5 z brutalnym zwiastunem. Kiedy premiera?

Po czterech latach milczenia twórcy "Wolverine’a" postanowili przypomnieć o nadchodzącej produkcji. Jest nowy zwiastun i orientacyjny termin premiery.

Podczas wrześniowego State of Play studio Insomniac Games ogłosiło, że długo oczekiwana gra "Marvel's Wolverine" wyląduje na PlayStation 5 jesienią 2026 roku.

Dokładna data premiery nie padła, ale warto odnotować, że do prestiżowego plebiscytu Game Awards kwalifikują się gry wydane do połowy listopada. Jako że ostatnia gra Insomniac - "Spider-Man 2" - była nominowana do głównej nagrody, można oczekiwać, że i tym razem studio zechce zawalczyć o statuetkę. Obstawiam więc, że twórcy celują we wrzesień lub październik 2026, choć oczywiście mogą wystąpić nieoczekiwane opóźnienia.

"Marvel's Wolverine" - nowy zwiastun i wideo zza kulis

Niespełna dwuminutowy zwiastun jest zlepkiem przerywników filmowych i fragmentów rozgrywki nagranych na PS5 Pro. Wideo nie pozostawia wątpliwości - "Wolverine" nie jest grą dla grzecznych dziewczynek. Krew leje się hektolitrami, a tytułowy bohater nie ma oporów przed nadziewaniem oponentów na swoje szpony na najbardziej kreatywne sposoby. To spora odskocznia dla studia, które dotychczas raczej dbało o to, by w jego produkcje mogli się zagrywać młodsi gracze.

Wątek brutalności został poruszony także na wideo zza kulis. Twórcy wspominają, że zależało im na połączeniu skłonności do przemocy z drugą, bardziej czułą naturą Wolverine’a. Na potrzeby gry opracowana została nawet specjalna technologia odpowiedzialna za animowanie krwi.

Pierwsza oficjalna zapowiedź "Wolverina" pojawiła się we wrześniu 2021, po czym twórcy na długie lata nabrali wody w usta. Pod koniec 2023 studio Insomniac Games padło jednak ofiarą ataku hakerskiego, w wyniku któego rozwojowa wersja gry trafiła do sieci.

Kolejna porcja informacji na temat gry ma zostać ujawniona wiosną 2026.