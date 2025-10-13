Nadchodzą zmiany. Mniej pracowników, więcej sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja zdobywa coraz większą popularność wśród przedsiębiorstw. Ostatnie dni przyniosły istotne umowy, jak te z udziałem Anthropic, IBM i Deloitte, które zacieśniają więzi z innowacyjnymi rozwiązaniami AI.

Biznes, który pragnie nieustannych optymalizacji stawia na sztuczną inteligencję. Coraz więcej przedsiębiorst korzysta z AI i podkreśla, że technologia tego typu jest kluczowym elementem transformacji. Jak podaje portal Tech Crunch, niedawno m.in. Zandesk, który jest znanym na rynku obsługi klienta, zaprezentował swoich agetów AI. Jak twierdzi dostawca usług, ich projekt jest w stanie rozwiązać aż 80 proc. problemów. W ten sposób sztuczna inteligencja powoli zastępuje pracowników, którzy zajmowali się pracą z klientem.

Podobne plany mają także inne wielkie przedsiębiorstwa, a pomóc w tym chcą jedni z kluczowych graczy na rynku technologicznym - Anthropic i IBM. Świat zmienia się na naszych oczach a zasoby ludzkie powoli wypierane są przez rozwiązania technologiczne. To w przyszłosci spowoduje zmianę funkcjonowania przedsiębiorstw, likwidację wielu stanowisk i odmieni życie milionów ludzi na świecie.

Sztuczna inteligencja w biznesie

Każdy tydzień przynosi nowe zmiany, a firmy nieustannie rywalizują między sobą, ulepszają technologię i walczą o naszą uwagę. Dodatkowo, Google przedstawiło swoją nową platformę AI skierowaną do biznesu. Gigant technologiczny zachęca tym krokiem do korzystania z agentów w przedsiebiorstwach i wdrażaniu nowych technologii w swoje struktury.

Nie wszystko jednak układa się po myśli firm inwestujących w sztuczną inteligencję. Współpraca Deloitte z Anthropic została ogłoszona w momencie, gdy australijski oddział korporacji musiał zwrócić pieniądze za raport zawierający błędne dane wygenerowane przez AI. Incydent ten stał się przestrogą, że nawet najbardziej zaawansowane technologie wymagają ostrożności i rzetelnej weryfikacji wyników, zanim zostaną wykorzystane w praktyce biznesowej.

Projekty związane ze sztuczną inteligencją nie zawsze przyciągają taką uwagę jak popularne aplikacje konsumenckie. Jednakże, to właśnie w sektorze korporacyjnym kryje się największy potencjał wykorzystania zaawansowanych języków. Firmy wiedzą, że wykorzystanie AI w swoich biznesach realnie przekłada się na zyski i usprawnienie procesów. Niestety zazwyczaj odbywa się to kosztem pracowników.

AI w obsłudze klienta

Firmy takie jak Zendesk widzą w sztucznej inteligencji rozwiązanie, które zrewolucjonizuje obsługę klienta i pozwoli zaoszczędzić firmie na zasobach ludzkich. Jak twierdzą specjaliści, automatyzacja tej strefy może pozwolić na szybsze i bardziej efektywne rozwiązywanie problemów, a to ma się przełożyć na zadowolenie klienta.

Podjęte strategiczne decyzje przez duże korporacje wskazują, że sztuczna inteligencja będzie odgrywać coraz większą rolę w ich codziennym działaniu. Ważne jest jednak, by firmy wykorzystywały te narzędzia z należytą troską i odpowiedzialnością, by unikać błędów, które mogą wiązać się z nieprawidłowym zastosowaniem technologii.