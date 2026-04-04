Wiceminister zadał ważne pytanie. Chodzi o iPhone’y w Polsce

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka naciska na uruchomienie standardu RCS na iPhone’ach w Polsce. Choć standard ten działa od iOS 18, polscy operatorzy nie udostępnili kompatybilnej usługi.

W opublikowanym na portalu X wpisie wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka pyta, dlaczego wdrożenie RCS (Rich Communication Suite, usługi zastępujące SMS-y) na iPhonach nie ruszyło u krajowych sieci, skoro usługa działa już u operatorów m.in. w Niemczech i Czechach. Podkreśla, że RCS zyskuje popularność w Androidzie, ale standard powinien działać szeroko, a nie tylko w jednym ekosystemie.

RCS po raz kolejny staje się tematem dyskusji

Wiceminister argumentuje, że RCS to standard wypracowany przez GSM Association, więc wdrażanie go powinno przebiegać niezależnie od systemu operacyjnego. Zwraca też uwagę na funkcje, które kojarzą się użytkownikom z iMessage i tzw. "niebieskimi dymkami" Apple. W jego ocenie RCS łączy wygodę z otwartością i lepiej pasuje do modelu międzyplatformowego.

Gramatyka wskazuje, że obsługa RCS w iOS jest wspierana od wersji 17, a więc od strony systemu istnieje już podstawa do uruchomienia usługi. Jednocześnie informuje, że wysłał pismo do "wielkiej czwórki" operatorów, czyli do Play, Orange, T-Mobile Polska i Plusa. To ma wyjaśnić, na jakim etapie są decyzje i prace po stronie sieci.

We wpisie pojawia się też wątek oczekiwanego terminu: wiceminister liczy, że wdrożenie nastąpi, zanim iMessage zacznie oferować możliwość wymiany wiadomości RCS od Google. Z jego perspektywy RCS jako rozwiązanie międzyplatformowe ma sens tylko wtedy, gdy użytkownicy nie zostają przywiązani do jednego producenta lub jednej aplikacji.

RCS zależy nie tylko od producentów, ale i operatorów

To nie pierwsza publiczna interwencja Gramatyki w tematach telekomunikacyjnych i usług cyfrowych. Jesienią 2024 r. wiceminister zabiegał o uruchomienie w Polsce Apple Emergency SOS via Satellite, a w czerwcu 2025 r. ponaglał operatorów w sprawie realnego zasięgu komórkowego w pociągach i domagał się harmonogramów prac przy liniach kolejowych.



Różnica między wiadomościami z Androida (zielonymi) i pomiędzy iPhone'ami (niebieskie)

RCS jest kością niezgody między Apple i Google. Przez lata ta druga firma starała się wywrzeć na konkurencji presję, by ujednolicić standard komunikacji między urządzeniami z dwóch ekosystemów. Korzyści w postaci wysyłania zdjęć w lepszej jakości, dodawania reakcji do wiadomości czy chatów grupowych między różnymi aplikacjami do wiadomości nie przemawiały do Apple, które jak najmocniej przywiązywało użytkowników do iMessage i rozróżniało wiadomości wysłane z Androida (zielone dymki) oraz pomiędzy urządzeniami Apple (niebieskie dymki).

Unia Europejska próbowała wywrzeć na Apple presję, by ten standard pojawił się w iPhone’ach, choć ostatecznie firma sama zdecydowała się go wprowadzić przez upłynięciem czasu do wprowadzenia ustawy o rynkach cyfrowych. Wdrożenie na poszczególnych rynkach wynikało jednak z inicjatywy operatorów, których działania podlegają kontroli państwa.