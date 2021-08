Czas na rynku mobilnym płynie bardzo szybko. Mówi się, że mało kto korzysta ze smartfona dłużej niż 3 lata. Ogłoszona przez Google decyzja nie powinna zatem wielu osób zmartwić.

Starsze wersje Androida bez pełnego dostępu do usług Google

Android bez dostępu do usług i aplikacji Google mocno traci na atrakcyjności. Boleśnie przekonuje się o tym aktualnie np. Huawei, które na skutek potyczek USA i Chin zostało odcięte od pełnej współpracy z kilkoma amerykańskimi firmami i notuje znaczące spadki wyników sprzedaży smartfonów. Okazuje się, że samo Google też może podjąć decyzję o ograniczeniu dostępu do swoich usług.

Osoby, które korzystają z urządzeń pracujących pod kontrolą systemu Android w wersji 2.3.7 Gingerbread (i starszych) otrzymują teraz istotne powiadomienia. Od 27 września tego roku stracą możliwość logowania się na swoje konto we wszystkich aplikacjach Google.

Te wersje systemu Android stracą pełen dostęp do aplikacji Google

Android 1.0

Android 1.1

Android 1.5 Cupcake

Android 1.6 Donut

Android 2.0 - 2.1 Eclair

Android 2.2.x Froyo

Android 2.3.x Gingerbread

Czy kogoś to obchodzi?

W oficjalnym komunikacie Google stwierdza, iż jest to część nieustających starań, które mają na celu zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo. To dość często nadużywane określenie, ale w tym wypadku można się z nim zgodzić. Korzystanie z tak leciwego oprogramowania nie jest zalecane. Oczywiście tu będzie nadal możliwe, bo brak opcji logowania do swojego konta w aplikacjach Google nie oznacza, że smartfony przestaną działać. Staną się po prostu mniej funkcjonalne.

Pytanie, czy jest tu ktoś korzystający jeszcze z Androida 2.3.7 Gingerbread lub starszego?

Źródło: Google