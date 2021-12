Samodzielne stworzenie strony internetowej jest możliwe, nawet w przypadku osób, które mają tylko podstawową wiedzę na ten temat.

To właśnie dla nich powstały kreatory stron, które pozwalają tworzyć strony z gotowych modułów, oraz oprogramowanie CMS. To drugie rozwiązanie powszechnie uważane jest za trudniejsze. Sprawdźmy, czy tak jest w rzeczywistości.

WordPress – dla kogo jest przeznaczony?

WordPress to oprogramowanie, z którego może skorzystać każdy. System jest znany na całym świecie, wspierany przez wszystkie przeglądarki i na bieżąco aktualizowany. Nie bez powodu ponad jedna trzecia stron internetowych na całym świecie opiera się właśnie na oprogramowaniu WordPress. Łatwo dostępna baza wiedzy, możliwość wyboru płatnych lub bezpłatnych szablonów i finalnie bardzo prosta obsługa strony sprawiają, że wiele osób decyduje się na tworzenie stron w WordPressie.

Strona zbudowana w ten sposób może być funkcjonalna, mieć atrakcyjny wygląd i nie sprawi kłopotu podczas bieżących zmian treści. W tym miejscu warto nadmienić, że WordPress doskonale sprawdza się dla stron, na których takie zmiany dokonywane są często. Obsługą witryny wykonanej w oprogramowaniu WordPress może zajmować się każdy. Edycja treści nie jest specjalnie skomplikowana.

Jeśli zależy nam na tym, aby strona była wykonana profesjonalnie, warto rozważyć zatrudnienie programisty specjalizującego się w WordPressie. Taka osoba w pełni wykorzysta możliwości tego oprogramowania.

Trudno oszacować koszty wykorzystania WordPressa, bo zależą one od indywidualnych potrzeb. Część szablonów, motywów i wtyczek jest darmowa, za inne trzeba zapłacić. Koszt, który można łatwo oszacować, to wykupienie domeny.pl lub innej oraz hostingu przeznaczonego dla WordPressa. Jeśli trafimy na promocję, to możemy przez rok korzystać z nich za niewielką kwotę rzędu kilkudziesięciu złotych.

Kreator stron WWW – łatwiejszy niż WordPress, ale czy tańszy?

Stronę internetową możesz zbudować przy pomocy kreatora. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie mają wiedzy programistycznej, ponieważ narzędzie obsługuje się za pomocą metody drag and drop (przeciągnij i upuść). Praca w takim kreatorze jest intuicyjna, a jeśli skorzystamy z opcji płatnej, wówczas możemy liczyć na wsparcie techniczne ze strony operatora.

Stronę w kreatorze budujemy na bazie gotowych szablonów. Wybór tematycznych wzorów w opcjach płatnych jest dość duży, więc nie ma obawy, że Twoja witryna będzie taka sama jak u konkurencji. Co więcej, firmy oferujące kreatory WWW na abonament dają swoim klientom dostęp do baz zdjęć i grafik, za pomocą których można urozmaicić stronę.

Gotowe elementy, z których strona może być zbudowana, ułatwiają jej zaprojektowanie. Możesz dodawać cenniki, galerie i formularze kontaktowe. Z punktu widzenia pozycjonowania strony bardzo ważna jest obecnie strefa blogowa. To miejsce, w którym publikujemy aktualności i treści poradnikowe, wyszukiwane przez osoby zainteresowane naszymi produktami lub usługami.

Kreator WWW kontra WordPress

Wiesz już, jak funkcjonują oba rozwiązania. Pora porównać je na kilku płaszczyznach.

Budowanie witryny

Tworzenie strony internetowej przy pomocy kreatora WWW jest zdecydowanie łatwiejsze. Budujemy ją z elementów i w ograniczonym przez operatora zakresie możemy decydować o tym, jak dany „klocek” będzie wyglądać i funkcjonować. WordPress oferuje znacznie większe możliwości – mamy bowiem miliony elementów, z których możemy budować dowolną strukturę.

Koszty

Istnieją darmowe wersje kreatorów WWW, ale korzystanie z nich wiąże się z tym, że strona będzie funkcjonować pod subdomeną w domenie kreatora. Jeśli zależy Ci na atrakcyjnym adresie, który do tego brzmi profesjonalnie, musisz zapłacić. W przypadku kreatora płacimy za możliwość korzystania z płatnej wersji, wsparcie, hosting i domenę (uwaga – często jest to tylko domena robocza). Stronę na WordPressie możesz zbudować całkowicie za darmo, a następnie wykupić domenę i hosting tam, gdzie zechcesz.

Aktualizacje

Darmowe narzędzia do tworzenia stron WWW rzadko są aktualizowane. Z wyjątkiem WordPressa, którego aktualizacje są bardzo regularne. W przypadku płatnych kreatorów możesz liczyć na kompleksową obsługę i aktualizacje, ale tylko w okresie abonamentowym. Uwaga – warto zdecydować się na taki abonament u operatora o stabilnej pozycji na rynku. Zaoferuje nam wsparcie i pewność, że nie zniknie z rynku za kilka miesięcy.

Brak aktualnego oprogramowania to furtka dla hakerów i częste problemy w codziennej obsłudze strony. Nieaktualizowane strony na dłuższą metę nie mają prawa działać prawidłowo. Jeśli strona WWW ma wspierać Twój biznes lub sama w sobie stanowi źródło dochodu, warto zadbać, by była stabilna i zapewniała bezpieczeństwo Tobie i Twoim klientom.