Masz jakieś pasje. Tworzysz coś wyjątkowego. Możesz opowiedzieć o tym całemu światu! Jak zrobić swój blog na przykładzie Wordpress i OVH.

Czym kierować się przy wyborze serwera i dlaczego serwery udostępniane przez OVH?

Jaki wybrać plan hostingowy? Czym kierować się podczas decyzji, oraz co tak naprawdę jest nam potrzebne teraz i w przyszłości.

Czym tak naprawdę jest WordPress i jakie daje nam możliwości.

Jak założyć konto i zalogować się do panelu

Jak zainstalować Wordpress na serwerach OVH

Jak wykupić swoją unikalna domenę i podlączyć ją pod hosting WWW

W dobie XXI wieku, bardzo wielu ludzi uwielbia dzielić się swoimi pasjami. Lubisz gotować? A może jesteś fanem motoryzacji? Możesz opowiedzieć o tym całemu światu! Wszystko przy użyciu bardzo popularnego systemu blogowego WordPress, który sprawi, że opowieści o naszych zainteresowaniach staną się naprawdę proste i przyjemne.

Co jest potrzebne do instalacji bloga na serwerze?

To co będzie nam potrzebne?

Hosting WWW - ja wybrałem OVH, z uwagi na prostotę obsługi, oraz bardzo intuicyjny interfejs użytkownika

Po wykupieniu hostingu będziemy musli zalogować się do Panelu Klienta OVH

Będziemy musieli wykupić domenę - To, także załatwimy z poziomy Panelu Klienta OVH

Czym kierować się przy wyborze serwera ?

Odpowiedź na to pytanie jest taka oczywista. Wszystko zależy od tego jak wiele serwisów www chcemy uruchomić jednocześnie. Ważne tutaj będzie dostępna ilość baz danych Mysql, oraz ilość danych, które możemy w niej umieścić. Ja zakładam, że jako początkujący użytkownik, potrzebujemy tylko jednej strony, która będzie potrzebowała jednej bazy danych. Musimy zwrócić uwagę, że nasz pierwszy blog w początkach swojego istnienia nie będzie miał dużo odwiedzin, ponieważ tutaj potrzebny jest czas, aby domena i blog zostały zauważone przez wyszukiwarki internetowe. Ważne tutaj są też frazy na jakie chcemy nasz blog promować np. gotowanie, motoryzacja itd. Jest to podstawa pozycjonowania stron internetowych. Jeśli nie mamy o tym wiedzy, to polecam skorzystać z firm, które zajmują się tym profesjonalnie.

Jaki wybrać plan hostingowy - czym kierować się podczas decyzji, oraz co tak naprawdę jest nam potrzebne teraz i w przyszłości.

Dokładne porównanie wszystkich planów hostingowych dostępne jest tutaj. Jako, że dopiero zaczynamy naszą przygodę ja wybrałem podstawowy pakiet PRESO, który kosztuje tylko 7,37 zł brutto miesięcznie. W zamian w jego konfiguracji otrzymujemy:

Domenę przez pierwszy rok za darmo

100GB przestrzeni dyskowej

Gotowy moduł WordPress, gotowy do instalacji

Możliwość utworzenia jednej bazy danyh MySQL o wielkości 200MB

Z mojego punktu widzenia to w zupełności wystarczy, aby zacząć blogować w sieci. Wraz ze wzrostem popularność naszego serwisu mamy oczywiście możliwość zmiany pakietu na większy.

Dlaczego serwery udostępniane przez OVH?

To co najbardziej zachęca mnie do korzystania z serwerów OVH to prostota i intuicyjność interfejsu zarządzania, który jest bardzo rozbudowany i zdecydowanie wygrywa pod tym względem z produktami konkurencji. Sama struktura rozmieszczenie serwerów, którą może się pochwalić OVH, także robi wrażenie.

Na jaką domemę się zdecydować? Niektóre wyszukiwarki biorą pod uwagę IP kraju, w którym jest zainstalowana strona. Np. strona wraz z domeną .fr jest przeznaczona głównie do klientów francuskojęzycznych, ale sytuacja jest inna dla domen .com. Dzięki tej opcji wyszukiwarki mogą lepiej... lub gorzej indeksować strony (tu znów odsyłam do firm zajmujących się pozycjonowniem). To dlatego OVH daje dostęp do tej opcji dla wszystkich serwerów wirtualnych. OVH zarządza 11 sieciami (które odpowiadają naszym filiom): Francja

Anglia

Niemcy

Hiszpania

Polska

Włochy

Portugalia

Niderlandy

Czechy

Irlandia

Litwa

Finlandia

Jak zobaczycie poniżej sama instalacja WordPress na serwerze OVH jest naprawdę prosta i nie wymaga skomplikowanej wiedzy.

Czym tak naprawdę jest WordPress i jakie daje nam możliwości

WordPress to nic innego jak System zarządzania treścią (ang. content management system – CMS), którego pierwsza wersja powstała w 2003 roku . Od tego czasu rozwijał się bardzo szybko, ponieważ dostęp do jego źródła jest otwarty. Napisany w PHP umożliwił programistą z całego świata stworzenie systemu, który obecnie obsługuje prawie 30% rynku stron internetowych. Dzięki bardzo rozbudowanemu edytorowi tekstu WYSYWIG (ang. what you see is what you get) pisanie artykułów staje się proste i przyjemne, oraz w znaczący sposób przyspiesza kolejne publikacje. Warto w tym miejscu wspomnieć o ogromnej ilość wtyczek i interfejsów graficznych, które są dostępne zupełnie za darmo. Niestety sam WordPress nie jest głównym tematem tego artykułu - nad czym bardzo ubolewam - ale zachęcam Was do odziewczenia polskojęzycznej strony. Znajdzecie tam bardzo dużo informacji na temat tego cms’a, oraz ogromną liczbę dodatków.

Jak założyć konto i zalogować się do panelu, oraz założyć domenę

Założenie konta na OVH jest bardzo proste. Logujemy się stronę.

Po wypełnienie wszystkich pól, zakcepowaniu regulaminów klikamy na przycisk załóż konto. Musimy pamiętać, że hasło musi posiadać przynajmniej jedną dużą literę, znak specjalny, oraz cyfrę. Zwyczajnie musi to być dobre hasło.

Po chwili na podany adres e-mail otrzymamy sześciocyfrowy kod. Przepisujemy go na stronie. Teraz klikamy na wyślij. Zostaniemy przekierowani na kolejną stronę:

Teraz wystarczy podać dane, oraz kliknąć przycisk “Stwórz konto”.

Po tym etapie będziemy mieli już dostęp do panelu. Kiedy jesteśmy już zalogowani musimy zamówić usługę tutaj. Jednocześnie zaznaczając usługę WordPress, tak aby była zainstalowana zaraz po opłaceniu usługi.

Następny krok to wybór nazwy domeny z której będziemy korzystać.

Teraz wystarczy tylko kliknąć “Kontynuuj zamówienie” i opłacić usługę. Kiedy tego dokonamy w przeciągu kilku minut nasz WordPress będzie dostępny pod adresem domeny, którą wybraliśmy wcześniej. Opłaty za serwer należy dokonać za cały rok z góry. Sama domenam, jak wspomniałem wcześniej, przez pierwszy rok jest darmowa. Po tym czasie, jeżeli nie zrezygnujemy z jej kontynuacji zostanie automatycznie przedłużona i zostanie naliczona opłata.

Mam nadzieję, że ten krótki poradnik ułatwi Wam przygodę z możliwością publikacji cyfrowych treści w internecie. Powodzenia!

Artykuł powstał we współpracy z OVH.