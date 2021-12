Pamiętacie jeszcze o tym, że powstaje taka produkcja jak The Lord of the Rings: Gollum? Podczas gali The Game Awards 2021 zdecydowano się o tym przypomnieć. Całkiem efektownie.

Tak można było sądzić, Gollum to skradanka

Na nadmiar informacji i materiałów z The Lord of the Rings: Gollum z pewnością nikt nie narzeka. Ba, to co do tej pory ujawniano nie zawsze spotykało się z ciepłym przyjęciem. Podczas gali The Game Awards 2021 pojawił się nowy zwiastun produkcji szykowanej przez Daedalic Entertainment i tym razem też nie jest idealnie. Chyba najwięcej głosów niezadowolenia związanych jest z wyglądem tytułowego bohatera. Czy faktycznie przy projektowaniu wodza fantazji twórców poszła nie w tę stronę?

Na soczysty gameplay wciąż nie możemy liczyć, ale jeśli ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości co do głównych założeń to zostały one tu rozwiane. Jednoznacznie pokazano, wokół czego będzie skupiać się cała zabawa. Może i faktycznie to przygodowa gra akcji, ale Gollum nie zamierza stawać do bezpośrednich starć, a skradać się i wykorzystywać swój spryt, przebiegłość.

Gracze pewnie będą mogli spróbować zrobić większy hałas, ale zapewne skończy się to niepowodzeniem. I chyba dobrze, bo nawet jeśli to gra to nie mówimy o anonimowej postaci i nagłe dodanie jej siły lub dodatkowych mocy mogłoby spotkać się z krytyką. Jednocześnie nie wypada odbierać tego tak, że Gollum nikogo tu nie zabije. Co to to nie.

Zwiastun The Lord of the Rings: Gollum z The Game Awards 2021

Data premiery The Lord of the Rings: Gollum wciąż zagadką

Liczący na jak najszybsze rozpoczęcie zabawy cały czas nie mają pewności co do tego, kiedy będzie to możliwe. Pierwotnie premierę planowano na 2021 rok, ale swojego czasu zdecydowano się przełożyć ją na 2022 rok. Cały czas trzeba zadowolić się właśnie takimi wzmiankami, konkretny termin nie został bowiem podany także tym razem.

Finalnie The Lord of the Rings: Gollum można będzie sprawdzić na dość licznym gronie sprzętów. Gra zmierza bowiem na PC oraz konsole PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, a nawet Nintendo Switch.

Źródło: Daedalic Entertainment