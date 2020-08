Sporo było przecieków, ale wreszcie poznaliśmy nową grę Rocksteady Studios. Możemy podziwiać pierwszy zwiastun, ale nie zaczynajmy odliczać do premiery. Na tę jeszcze sobie poczekamy.

Suicide Squad: Kill the Justice League na pierwszym zwiastunie

DC FanDome miało przynieść sporo zapowiedzi i faktycznie mieliśmy z nimi do czynienia, także w kontekście gier. Pierwsze informacje na temat Gotham Knights nie wszystkim przypadły do gustu, przede wszystkim z racji braku Batmana. Bardziej wyczekiwana była prezentacja nowej gry Rocksteady Studios, czyli twórców cenionej serii Batman: Arkham.

Tutaj Mroczny Rycerz też się nie pojawi, nie był jednak spodziewany. Suicide Squad: Kill the Justice League, bo tak brzmi pełny tytuł nowej gry, przeniesie graczy do Metropolis, pozwoli wcielić się w czwórkę bohaterów i walczyć przeciw Lidze Sprawiedliwości. Jako grywalne postacie pojawią się Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang oraz King Shark.

Przedstawiciele Rocksteady Studios obiecują możliwość zabawy w pojedynkę (z opcją przełączania się między postaciami do woli) oraz w kooperacji. Świat gry ma być duży i otwarty. Pod względem mechaniki rozgrywki Suicide Squad: Kill the Justice League to gra akcji z elementami strzelanki i drobnymi akcentami RPG (np. rozwój postaci).

Suicide Squad: Kill the Justice League to gra na nową generację

Nie będzie kompromisów. Suicide Squad: Kill the Justice League jest grą na nową generację, platformy docelowe to w tym przypadku tylko PC oraz konsole Xbox Series X i PlayStation 4.

Trudno wyciągać daleko idące wnioski na podstawie pierwszego zwiastuna. Nieco więcej można będzie powiedzieć po prezentacji fragmentów rozgrywki, ale to wcale nie musi nastąpić szczególnie szybko. Premiera Suicide Squad: Kill the Justice League to bowiem dość odległy temat. Obecnie planowana jest na 2022 rok.

Źródło: DC

