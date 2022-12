Podczas gali The Game Awards 2022 studio RockSteady podkręciło emocje związane z swoim Suicide Squad: Kill The Justice League. Nie tylko pokazali nowy zwiastun ujawniając przy tym datę premiery gry, ale też ogłosili pojawienie się w niej Batmana, i to z legendą dubbingu.

W hołdzie Kevinowi

Brakowało Wam ostatnio Batmana? Mnie bardzo, szczególnie, że wydane nie tak dawno Gotham Knights niestety mocno zawiodło moje oczekiwania. Bez Człowieka-Nietoperza, który brylował w serii Arkham, to już nie to samo. Wielu fanów uniwersum DC myśli chyba podobnie, bo reakcja na pokazany podczas gali The Game Awards 2022 najnowszy zwiastun Suicide Squad: Kill The Justice League, w której pojawia się Batman, i to w roli do niego niepodobnej, była wyjątkowo emocjonalna.

W tym przypadku jednak nie chodzi jedynie o sam powrót Batmana. Postać ze zwiastuna przemawia bowiem głosem samego Kevina Conroya, który zmarł nagle na początku listopada tego roku. Będzie to więc ostatnia rola człowieka, który przez niemal 30 lat wcielał się w tego superbohatera w filmach animowanych i grach i któremu zawdzięczamy legendarny już nieco chropowaty, ale i wyjątkowo przejmujący głos jednego z największych herosów w uniwersum DC. Nie wiem jak Wy, ale my nie możemy się już doczekać, by go znów usłyszeć w tej roli. Suicide Squad: Kill The Justice League będzie miało swoją premierę 26 maja 2023 roku na PS5, Xbox Series X|S oraz PC.

Źródło: The Game Awards 2022