Odkręcasz prysznic, a w tle kopiesz bitcoiny. Ten bojler łamie schematy

Co jeśli ciepła woda pod prysznicem powstawałaby przy okazji… kopania bitcoinów? Na CES 2026 pokazano urządzenie, które zamiast marnować ciepło z obliczeń komputerowych, wykorzystuje je do ogrzewania wody w domu.

Na targach CES 2026 w Las Vegas od lat można zobaczyć wszystko: od inteligentnych szczoteczek do zębów po superkomputery. Ale stoisko firmy Superheat wyróżniało się nawet na tym tle. Zaprezentowano tam urządzenie, które łączy dwie pozornie niepasujące do siebie rzeczy: elektryczny podgrzewacz wody i komputer do kopania kryptowalut. Jak relacjonuje serwis CNET, to połączenie może mieć znacznie większy sens, niż się wydaje.

Co ważne – choć prototyp pokazano publicznie na CES 2026 – nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy urządzenie trafi do sprzedaży.

Ciepło, które zwykle się marnuje

Nowoczesne komputery wykonujące intensywne obliczenia – na przykład do trenowania modeli AI czy wydobywania kryptowalut – generują ogromne ilości ciepła. W centrach danych, które powstają dziś na potęgę wraz z boomem na sztuczną inteligencję, chłodzenie jest jednym z największych kosztów energetycznych, zaraz po samym zasilaniu serwerów.

Superheat wychodzi z prostego założenia: skoro to ciepło i tak powstaje, dlaczego go nie wykorzystać? Zamiast rozpraszać energię w powietrzu lub – jak bywa w przypadku dużych serwerowni – podgrzewać pobliskie zbiorniki wodne, można użyć jej do… ogrzewania wody użytkowej. Na przykład tej, którą zużywamy pod prysznicem.



Superheat H1 przy okazji wyróżnia się ciekawym wzornictwem

Jak działa grzejnik kopiący kryptowaluty?

Superheat H1 to w praktyce klasyczny, 50-galonowy (ok. 190 litrów) podgrzewacz wody, na którego szczycie zamontowano specjalny moduł odpowiedzialny za obliczenia – to tzw. ASIC (application-specific integrated circuit), czyli wyspecjalizowany układ, który w tym przypadku odpowiada za… kopanie bitcoinów.

Proces wydobywania kryptowaluty polega na rozwiązywaniu skomplikowanych zadań matematycznych. Za każdy "rozwiązany” fragment – tzw. hash – system otrzymuje nagrodę w bitcoinach. A warto dodać, że dzisiaj jeden bitcoin jest warty ok. 300 tys. zł, więc przy okazji będzie można zarobić na kopaniu “ułamków” kryptowaluty.

Efekt uboczny tych obliczeń? Ogromne ilości ciepła, które w tym przypadku nie są problemem, lecz kluczową funkcją urządzenia.

Tyle samo prądu, ale z potencjalnym "zwrotem”

Superheat deklaruje, że ich podgrzewacz zużywa porównywalną ilość energii co standardowy elektryczny bojler. Różnica polega na tym, że właściciel może odzyskać część kosztów energii dzięki kopaniu kryptowalut. Cena samego urządzenia miałaby wynosić około 2 tys. dol., czyli nieco więcej niż tradycyjny elektryczny podgrzewacz wody.

Model Superheat H1 ma wydajność podgrzewania na poziomie ok. 87 litrów wody. na godzinę, przy zużyciu energii wynoszącym 3,3 kW. Producent szacuje żywotność urządzenia na około 10 lat, a koszt eksploatacji na poziomie zaledwie 1,2 dolara miesięcznie. Co więcej, według deklaracji firmy potencjalny pasywny dochód z obliczeń może sięgać nawet 1000 dol. rocznie.

Według firmy, przy sprzyjających warunkach przychody z wydobycia mogłyby nawet zrównoważyć koszt podgrzewania wody, który w wielu domach jest drugim największym wydatkiem energetycznym – zaraz po ogrzewaniu i klimatyzacji.



Podczas brania prysznica w aplikacji mobilnej można na bieżąco monitorować, ile przy okazji wykopaliśmy bitcoinów :-)

Od bojlery w łazience do "chmury obliczeniowej”

Najciekawsza część wizji Superheat sięga jednak znacznie dalej niż pojedyncze mieszkania czy domy jednorodzinne. Jak tłumaczy Julie Xu, szefowa operacji w firmie, długofalowym celem jest stworzenie rozproszonej sieci urządzeń, działających wspólnie jak jedno wielkie centrum danych.

W praktyce oznaczałoby to setki lub tysiące podgrzewaczy wody, które wspólnie wykonują obliczenia dla firm technologicznych. Zamiast budować nowe, energochłonne serwerownie, korporacje mogłyby "wynajmować” moc obliczeniową… domowych bojlerów.