Debiutuje nowy, zaawansowany zegarek sportowy od fińskiej marki Sunnto, kierowany do wymagających entuzjastów aktywności fizycznej. Suunto Vertical, z jego mapami offline, spektakularnym czasem pracy oraz ładowaniem solarnym może sporo namieszać na rynku zegarków outdoorowych.

Suunto Vertical - flagowiec pełną tarczą

Suunto Vertical stanowi prawdziwy powiew świeżości w katalogu Suunto. Swoim nowym, flagowym produktem marka dogania konkurencję, pod wieloma względami wręcz ją wyprzedzając. Na polu zaawansowanych i mutlisportowych zegarków sportowych trudno wymyślić proch od nowa, jednak umieszczenie ogromu funkcji w estetycznym urządzeniu zawsze budzi swoiste podekscytowanie pośród osób aktywnych, poszukujących wymarzonego sprzętu skrojonego pod swoje potrzeby.

Suunto Vertical może stanowić pokusę dla niejednego sportowca czy amatora - doskonałe materiały, niesamowicie długi czas pracy na baterii, dwuzakresowy GPS, mapy offline a także ładowanie solarne to zestaw zalet nie do pogardzenia. Przedpremierowe opinie na temat zegarka są zresztą póki co bardzo pozytywne.

Dwie wersje - tytan i stal

Suunto Vertical jest produkowany w fabryce w Finlandii, przy użyciu 100% energii odnawialnej. Zegarek dostępny jest w dwóch wersjach podstawowych - tytanowej, z baterią słoneczną w cenie 3759 złotych oraz w stalowej wycenionej na 2799 złotych. Każdy z modeli można nabyć w 4 wersjach kolorystycznych. W produkcji użyto wytrzymałych materiałów, począwszy od poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, po tytan i szkło szafirowe. Zegarek był testowany zgodnie z najwyższą wojskową normą wytrzymałości (MIL-STD-810H).

Jak przystało na naszpikowany funkcjami zegarek sportowy, Vertical jest urządzeniem sporym - koperta ma średnicę 49 mm i 13,6 mm grubości, choć zachowano przy tym stosunkowo niską wagę (74g w wersji tytanowej i 86g w wersji stalowej). Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 1,4 cala jest dotykowy, przy czym ogólne sterowanie obsługiwane jest przez trzy przyciski po prawej stronie urządzenia. Silikonowy pasek 22 mm jest wymienny, stąd można użyć już posiadanych, kompatybilnych szerokością pasków od starszych modeli. Zegarek jest też wodoszczelny do 100 metrów.

Co wyróżnia Suunto Vertical?

Pośród zalet nowego zegarka producent zwraca uwagę na:

Mapy offline – fani Suunto wreszcie otrzymują element, którego zabrakło w zeszłorocznym Suunto 9 Peak, a więc darmowe, outdoorowe mapy całego świata, z których można korzystać offline

– fani Suunto wreszcie otrzymują element, którego zabrakło w zeszłorocznym Suunto 9 Peak, a więc darmowe, outdoorowe mapy całego świata, z których można korzystać offline Spektakularny czas pracy na baterii – do 60 dni w trybie zegarka i do 60 godzin w trybie treningowym o największej dokładności GPS (do 85 godzin w trybie solar)

– do 60 dni w trybie zegarka i do 60 godzin w trybie treningowym o największej dokładności GPS (do 85 godzin w trybie solar) Ładowanie solarne - ładowanie energią słoneczną dostępne jest w wersji tytanowej, a zyskać możemy dzięki niemu nawet 30% energii

- ładowanie energią słoneczną dostępne jest w wersji tytanowej, a zyskać możemy dzięki niemu nawet 30% energii Dual band GPS - dokładność pozycji dzięki korzystaniu z dwóch częstotliwości GPS/GNSS. Zegarek bazuje w sumie na 5 systemach satelitarnych: GPS: GPS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou.

- dokładność pozycji dzięki korzystaniu z dwóch częstotliwości GPS/GNSS. Zegarek bazuje w sumie na 5 systemach satelitarnych: GPS: GPS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou. Częstsze odczyty tętna - pomiar pulsu odbywa się co 1 sekundę, choć jeszcze nie jest to widoczne w aplikacji

- pomiar pulsu odbywa się co 1 sekundę, choć jeszcze nie jest to widoczne w aplikacji Nowe funkcje np. prognoza pogody i stan jakości powietrza, strefa treningowa w aplikacji

np. prognoza pogody i stan jakości powietrza, strefa treningowa w aplikacji Strava Live Segments widoczne na samym zegarku - dobra wiadomość dla miłośników dwóch kółek

Oprócz powyższego, w Suunto Vertical znajdziemy wszystko, co jest bazą dobrego zegarka sportowego - ponad 95 trybów sportowych, całodobowe monitorowanie aktywności, pomiar snu, kroków i kalorii, powiadomienia z telefonu, a do tego bardzo dobra aplikacja Suunto App, pozwalająca na wszechstronne analizy treningów oraz kondycji organizmu. Słowem: nowy zegarek Suunto ma wszelkie dane by stać się niezawodnym towarzyszem treningów zarówno dla profesjonalnych sportowców, jak i dla osób trenujących hobbystycznie.

Zegarek trafił do przedsprzedaży 9 maja, a pierwsze wysyłki nastąpić mają już w połowie miesiąca. Urządzenie można nabyć między innymi poprzez stronę producenta, a także u czołowych, polskich sprzedawców elektroniki i sprzętu sportowego.

Trwają już pierwsze testy zegarka w praktyce, w tym również w naszej redakcji. Recenzja Suunto Vertical już niebawem na łamach benchmark.pl.

źródło: Suunto, informacja własna