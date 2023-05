JBL T510BT to dobre, uniwersalne słuchawki bezprzewodowe. Jeśli rozglądasz się właśnie za takim sprzętem, to rzuć okiem na ofertę sklepu Amazon. To promocja, z której warto skorzystać.

JBL T510BT to zaskakująco dobre słuchawki

JBL T510BT to nauszne słuchawki bezprzewodowe, które cieszą się całkiem dużą popularnością wśród użytkowników w naszym kraju. Dzięki lekkiej konstrukcji i miękkiemu obiciu są bardzo wygodne na co dzień, a 32-milimetrowe przetworniki (choć nie imponują rozmiarem, to) zapewniają naprawdę niezłe brzmienie.

Miłośnicy czystego dudnienia docenią też technologię Pure Bass, a wszyscy – niezawodne połączenie Bluetooth i długą pracę: do 40 godzin między ładowaniami. Z myślą o zapominalskich producent postarał się też o „awaryjne ładowanie” – wystarczy podłączyć je na 5 minut, by zyskać 2 godziny działania.

Promocja na JBL T510BT – możesz sporo zaoszczędzić

Już normalnie stosunek ceny do możliwości wypada tu lepiej niż dobrze, a trwająca w sklepie Amazon promocja to okazja, by zapłacić jeszcze mniej. Konkretnie możesz kupić JBL T510BT za niecałe 161 zł w wersji niebieskiej oraz niespełna 165 zł w wersji czarnej.

Amazon podaje, że jest to obniżka o 15 proc., ale w porównaniu z ofertami innych sklepów można mówić nawet o większym rabacie. Zwykle bowiem trzeba za te słuchawki zapłacić około 209-219 złotych.

Trzeba mieć Amazon Prime. Ale warto mieć Amazon Prime

Jest tylko jeden haczyk. Aby skorzystać z promocji trzeba mieć wykupiony abonament Amazon Prime. Dobra wiadomość jest taka, że kosztuje on tylko 10,99 zł miesięcznie lub 49 zł rocznie, a ponadto można skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego zupełnie za darmo (o ile nigdy wcześniej nie było się abonentem programu Prime).

Zresztą Amazon Prime po prostu warto mieć, bo poza dostępem do takich specjalnych ofert zyskujesz także: darmową wysyłkę (bez minimalnego progu cenowego), darmowe gry na platformie Prime Gaming czy też dostęp do serwisu streamingowego Prime Video, na którym zdecydowanie jest co oglądać.

Na marginesie wspomnijmy jeszcze tylko o tym, że opisywany tu model JBL Tune 510BT to niejedyne warte uwagi słuchawki, na które trwa promocja w sklepie Amazon. Spójrz choćby na Soundcore Anker Q30 za 259 zł lub (fenomenalne) Sony WH-1000XM5 za 1372 zł.

Źródło: Amazon, informacja własna