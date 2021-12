Epic Games Store to już Wasz ulubiony cyfrowy sklep z grami? Jeśli nie, lada chwila powinna mieć miejsce kolejna próba zmiany takiego stanu rzeczy.

Świąteczna wyprzedaż w Epic Games Store również w tym roku?

Epic Games Store niemal od początków swojego istnienia ma bardzo prostą strategię dotyczącą zbudowania wokół siebie jak największej społeczności. Do dużych zysków jeszcze dość długa droga, ale trzymanie się obranego kursu sugeruje, że jest on odpowiedni. Lada chwila powinna zostać ogłoszona kolejna bardzo kusząca oferta.

Ze źródeł od kilku miesięcy publikujących sprawdzające się później informacje dotyczące PlayStation Plus dowiadujemy się, że Epic Games Store rozda w okolicach świąt aż 15 gier. Ma być to część świątecznej wyprzedaży. Darmowe gry powinny pojawiać się codziennie od 15 do 30 grudnia. Pierwszą będzie podobno Shenmue 3.

Nie brzmi to zaskakująco dla stałych bywalców Epic Games Store. Ci powinni pamiętać, że w zeszłym roku omawiany sklep przygotował identyczną akcję. Pozostaje czekać tylko na oficjalne ogłoszenie.

Dwie darmowe gry z pewnością już dziś

Niezależnie od szykowanej wyprzedaży i związanej z nią promocji, swoim harmonogramem zmierza inna oferta. W każdy czwartek Epic Games Store oferuje swoim klientom darmową grę. Lub gry i tak też stanie się dziś.

Od godziny 17:00 naszego czasu każdy zainteresowany będzie mógł przypisać do swojego konta Godfall Challenger Edition oraz Prison Architect. Na spóźnialskich jeszcze przez chwilę czekają natomiast Dead by Daylight oraz while True: learn().

Źródło: videogameschronicle, Epic Games Store