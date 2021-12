Życzenia świąteczne dla Czytelników z okazji Bożego Narodzenia i nadchodzącego 2021 roku

Drodzy Czytelnicy,

dziękujemy, że odwiedzaliście nas w 2021 roku.

W historii portalu z rekordową oglądalnością.

Jesteśmy dumni z tego wyniku, zrobiliśmy go wspólnie z Wami!

Ponownie dziękujemy za zaufanie i każdy zostawiony komentarz.



NIe było w tym roku spektakularnych premier gier.

Może to i dobrze, bo i tak nie byłoby na czym pograć ;)

Na pytanie jaką kartę graficzną kupić,

najlepszą odpowiedzią było - jaka będzie.



Życzymy sobie i Wam,

by przyszły rok obfitował w fantastyczne wydarzenia,

by spotkania online były wyborem, a nie koniecznością.

By inernet nas łączył, a nie dzielił.

Dowcipnych memów i dużo, dużo zdrowia!



Wszystkiego dobrego!

redakcja benchmark.pl

PS. Są już wyniki pierwszych konkursów w Benchmarkowym Kalendarzu Adwentowym. Serdecznie gratulujemy, a pozostałym życzymy powodzenia w jeszcze nierozstrzygniętych konkursach.